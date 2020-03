¿Por qué soñamos que se nos caen los dientes?

Todas las noches mientras dormimos, soñamos. A menudo suele ocurrir que no recordamos en qué escenario nos encontrábamos, si alguien nos acompañaba durante las imágenes que crea nuestro subconsciente... aunque los sueños traumáticos sí los solemos guardar en nuestro cerebro. Los sueños pueden ser muy dispares y algunas veces nuestro cerebro crea ideas, vivencias o rememora preocupaciones. Otro factor importante son nuestras propias vivencias, ya que sin darnos cuenta, poco a poco van construyendo nuestras sensaciones y emociones que se registran en nuestra parte menos analítica y más emotiva: el subconsciente.

Por este motivo, desde COPE.es vamos a resolverte una duda. Una de nuestras ensoñaciones recurrentes es “ver” que se nos caen los dientes y nuestro despertar suele ser muy estresante, viendo como nuestra perfecta y armoniosa sonrisa desaparece.

Si durante tus horas de descanso visualizas que tus dientes están en peligro, puede interpretarse como que estás perdiendo tu propia seguridad y que tu autoestima está muy baja. Si además te ves enfrente de un espejo, este análisis se incrementa a un 50%.

Soñar ambas cosas es una llamada de atención de nuestro subconsciente. Digamos que se trata de un aviso. Cuando nos enfrentemos a este tipo de imágenes es muy recomendable que nos levantemos intentando asimilar lo vivido durante el sueño e intentar analizar en qué estamos fallando en nuestra vida diaria. Otra lectura que podemos realizar de esta pesadilla recurrente es el temor a envejecer. Si estás obsesionado con el paso de los años... es muy común que se asocie al miedo a convertirse en una persona anciana.

Unhealthy food leads to cavities! So brush your #teeth! #D70cougars #elementaryhealth pic.twitter.com/aPL28iUs75