¿Por qué canciones como la de los Elfos se nos meten en la cabeza y no podemos dejar de tarearearlas?

Ha sido la canción de esta Navidad. Los niños (y no tan niños) no han parado de cantar durante estas fiestas la canción que forma parte de la campaña navideña de "El Corte Inglés". Una niña va caminando junto a sus padres por unas calles inundadas de espíritu navideño: nieve, luces y hasta unos renos en pleno centro de la ciudad. La niña advierte a su padre de que los que están en la calle son "gente especial" e incluso que "si miras bien, hay elfos". A partir de ahí, termina la narración del anuncio y comienza la banda sonora. Una música que se ha metido en nuestras cabezas y no podemos dejar de tararearla.

��❄️ Creo que si miras bien, ¡hay elfos! Os presentamos nuestra nueva historia de Navidad en donde la ilusión lo cambia todo. �� Compártelo con quien tú creas que es un elfo. #NosGustaLaNavidad #EresElfo pic.twitter.com/rXoOndue0l — El Corte Inglés (@elcorteingles) December 5, 2019

Pero, ¿por qué nos ocurre esto? El culpable de todo, por supuesto, es tu cerebro. Y más concretamente la corteza auditiva. Los investigadores determinan que las canciones que se nos quedan fijadas en el cerebro crean una especie de "impaciencia" que sólo puede aliviarse mediante la repetición mental de la melodía una y otra vez. Y esa impaciencia viene derivada de que el cerebro sigue "cantando" la canción y busca la letra y ritmo en la corteza auditiva de forma repetitiva. Un bucle que, en ocasiones, puede parecernos eterno.

¿Y qué canciones son las más fáciles de que se 'peguen'? Suelen ser melodías con un ritmo muy pegadizo, letras sencillas y repetitivas. La continua escucha de esa canción influye, pero también es más fácil que una canción se meta en nuestra cabeza cuando hacemos actividades automáticas, fáciles o poco interesantes.

Aunque nuestro cerebro es muy complejo y caprichoso, existen métodos para conseguir que esa 'maldita' canción se vaya. Los expertos recomiendan escuchar otra canción con un ritmo similar o, todo lo contrario: escuchar sonidos completamente diferentes. También ayuda hacer una actividad distina a la que estás haciendo para engañar a nuestro cerebro.

¿Lo has conseguido? ¡Enhorabuena! Es importante porque creo que esa niña es un Elfo, sí lo es, sí lo es...