VÍDEO: Junta exige al Gobierno que declare como Zona de Especial Singularidad la provincia de Cádiz tras lo de Barbate

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha exigido este sábado desde Barbate que el Gobierno de España declare como Zona de Especial Singularidad toda la provincia de Cádiz, no solamente al Campo de Gibraltar para que de esa forma se dote "de estabilidad y de permanencia todos esos servicios necesarios para luchar contra el narcotráfico".

Así lo ha manifestado el consejero en declaraciones a los periodistas en Barbate, donde ha acudido para trasladar sus condolencias a las familias de los dos guardias civiles fallecidos en la noche del viernes tras ser arrollados en el mar por una narcolancha durante una operación contra el narcotráfico.

"El refuerzo a los Cuerpos de Seguridad no puede ser puntual, no puede ser lo que está ocurriendo, que es temporal, según operaciones o según planes. No podemos tener un ministro -- en alusión al de Interior, Fernando Grande-Marlaska-- que habla de éxito cuando lo que se están produciendo son situaciones constantes de peligro y de riesgo para la vida de los servidores públicos de la Guardia Civil o de la Policía, y el ministro viene aquí a hablar de rotundo exito del plan de lucha contra la droga... No vale", ha expuesto el responsable andaluz.

En ese sentido ha lamentado que el Congreso de los Diputados votase "en contra" de esta declaración para el Campo de Gibraltar, sobre la que Maslarka ayer afirmaba que estaba "casi de facto" en vista de los resultados obtenidos con el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

"Exigimos la declaración de Zona de Especial Singularidad porque conllevaría inmediatamente la apuesta de medios y de personal necesaria para dotar de estabilidad y de permanencia todos esos servicios necesarios para luchar contra el narcotráfico", ha afirmado.

Sanz, que ha reconocido estar "conmocionado" por lo ocurrido en la noche del viernes en el puerto de Barbate, que ha considerado "un mazazo muy duro", ha trasladado en nombre del Gobierno andaluz su "apoyo, cariño y solidaridad", además de su "total admiración" por el trabajo que hace la Guardia Civil y que desempeñan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico y en defensa de la libertad.

En palabras de Sanz, lo ocurrido este viernes es "un asesinato en toda regla", al entender que hay "premeditación" cuando las embarcaciones de los narcos "se preparan para directamente atropellar y tirar al mar y destrozar la vida de dos agentes de la Guardia Civil". Además, ha advertido que situaciones como estas no se dan "por primera vez" ya que ha ocurrido en otros puntos de la provincia como Sanlúcar.

"Hoy cualquier ciudadano siente indignación por lo que hemos podido ver a través de imágenes", ha manifestado en alusión a unos vídeos publicados en los que se escucha como determinadas personas jalean a los narcos mientras arrollan con sus lanchas a los agentes. "En nombre del Gobierno de Andalucía, trasladarles a los familiares nuestro sentir máximo y a los heridos desearles toda la dedicación y un pronto restablecimiento".

Sobre la situación de los dos heridos, ha apuntado a que el que se encuentra en estado más grave "evoluciona favorablemente" será operado del brazo en el Hospital de Puerto Real por lo que "no corre peligro por su vida", negando de esta manera que haya un tercer fallecido en este caso. "todos confiamos en que tenga un pronto restablecimiento dentro lógicamente de las heridas terribles que sufrió", ha añadido.

