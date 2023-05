¿De verdad se cumple en España el refrán 'cuando marzo mayea, mayo marcea'?

El refranero español es muy sabio. Cosas que, a día de hoy, parecen extrañas, pero que son de toda la vida. Quien más quien menos se habrá llevado un buen chaparrón estos días con el paso de dos DANAS en nuestro país. Todo ello tras semanas y meses en los que no se ha parado de hablar de una sequía histórica en nuestro país. Así, más de uno habrá pensado: esto ya lo decían en mi casa: 'Cuando marzo mayea, mayo marzea'. O lo que es lo mismo, cuando nos toca un marzo de temperaturas impropias del fin del invierno, con mucho calor, lo más probable es que nos toque un mayor frío y pasado por agua. Pero, ¿esto es verdad? ¿O patina aquí la sabiduría popular?

El director director del laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, explica por qué se dan estos fenómenos. “En ese tránsito entre el invierno y el verano, marzo, abril y mayo, son meses de ajuste, lo que supone el movimiento rápido de masas de aire, lo que crea precipitaciones”.

No obstante, no que parece que se haya cumplido no significa estrictamente que se cumpla el refrán. Hay muchos elementos: desde la sequía prolongada al calor intenso de abril. “Tarde o temprano la atmósfera necesitaba un reajuste, que ya tuvimos en parte en abril, pero ha sido en la segunda quincena de mayo cuando se ha producido con más intensidad. Se podría decir que este año sí se ha cumplido”.

Audio









¿Se ha cumplido el refrán históricamente?



Y es que los propios meteorólogos se han fijado ya antes en que la gente echa mano de este refrán cuando ve que llueve en el mes de mayo. Desde Eltiempo.es ya han hecho estudios estadísticos y, tenemos que decir, que el resultado es que el saber popular no es tan sabio, como explica la meteoróloga Mar Gómez. “Descubrimos que el refrán tiene mas bien poco de verdad, no hay evidencias que prueben la correlación entre ambos meses”.

Ella misma explica que, al contrario de lo que muchos argumentan, en realidad que marzo mayee tiene que ver, precisamente con el cambio climático. “Los meses de primavera son tormentosos y lo raro eran las temperaturas elevadas del mes de abril como si fuera julio. También es verdad que se nota las subida de temperaturas por el cambio climático y el alargamiento del verano”.

En cualquier caso, Olcina recuerda que, en el caso en el que se produzca este fenómeno climático de marcear en mayo, puede que sólo sea en un punto de España. “Cuando se señalan los refranes hay que hablar de su situación geográfica, porque puede marcear en mayo únicamente en alguna parte de España, necesitaríamos verificar el refrán por localizaciones”. Así, puede Marzo Mayee en Valencia, pero en Cácer mayo sea sencillamente mayo.