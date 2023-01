Un vecino de Valencia se hace viral por quejarse con un cartel de los niños del edificio: “Háztelo mirar”

No todo el mundo lleva de la misma manera la presencia de niños a su alrededor. Los hijos son un regalo divino para las familias, una alegría para los más allegados que ven con ilusión el nacimiento de una persona a la que guiar por el buen camino. Pero la aparición de los más pequeños en algunas zonas compartidas puede suponer problemas como los que se están viviendo en una comunidad de vecinos de Sueca, Valencia. Se ha hecho viral por las quejas de uno de los miembros de este vecindario.

Hace unos meses vivíamos un caso similar que también cogió notoriedad en las redes sociales. En este caso, hablamos de un vecino que se quejaba de los llantos de un bebé: "Por favor, consideren llevar al bebé al médico. Quizás necesita atención". La respuesta de los padres, sin embargo, no ha dejado indiferente a nadie y el tuit ha comenzado a ganar gran repercusión en la red social. "Por favor, considere que es normal que un bebé llore y este bebé llora poco". En esta ocasión, parece que el menor de la discordia es más mayor.

Y es que los ruidos en las zonas comunes son una constante problemática. Otro caso reciente es el de un vecino que se quejaba de otros que discutían mucho. El revuelo que se montó con el mensaje fue notable, quizá no tanto por el cuerpo de la carta dirigida a los vecinos del tercero B, sino más bien por la posdata. En ella, el protagonista comentaba que "Pedro tiene razón, una suegra no debe meterse en una relación", lo que llamó la atención de los usuarios de las redes sociales. El problema del cartel de Sueca está centrado en que las zonas comunes parecen "una guardería".

"¡Son niños!"

"Los rellanos no son una guardería, si los llevas al parque, tus hijos y tus vecinos lo agradecerán. Allí sí pueden gritar", señala el primer cartel colocado en el ascensor de esta comunidad de Sueca, Valencia. La problemática está clara: los pequeños hacen ruido cuando se mueven por las zonas comunes. Los padres, lejos de quedarse callados, han respondido: "Si te molesta que los niños griten cuando entramos o salimos de nuestra casa, háztelo mirar. ¡Son niños!". No asumieron ningún tipo de culpa, si no que han contestado de forma contundente.

La publicación que se ha hecho viral se ha llenado de comentarios. "Yo compro lo bonito que ha quedado el cartel amarillo. De lo demás, me reservo la opinión", dice un usuario. "Señora, su mono me despierta por las noches con sus aullidos. Háztelo mirar, ¡es un mono aullador, es lo que hace!", expone con ironía otro. "Falta otra nota al lado de la amarilla diciendo: si no estás para vivir en la comunidad, te vas a vivir a la montaña", refleja uno que está del lado del que se queja. Hay quien está del lado de los padres, como este: "No tenéis niños, ¿verdad? Hacéroslo mirar también, por Dios".