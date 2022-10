Un vecino se queja por el llanto de un bebé en su bloque y la réplica de los padres se hace viral: "Por favor"

No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad por ello, estamos habituados a estos temas en los que triunfan los carteles publicados por los vecinos. Generalmente, estos se publican en redes sociales y terminan haciéndose virales por las historias y anécdotas curiosas que dejan entrever los conflictos en las comunidades vecinales.

En Twitter, a través de la cuenta de @liosdevecinos hemos conocido esta historia. En este caso, hablamos de un vecino que se quejaba de los llantos de un bebé: "Por favor, consideren llevar al bebé al médico. Quizás necesita atención".

La respuesta de los padres, sin embargo, no ha dejado indiferente a nadie y el tuit ha comenzado a ganar gran repercusión en la red social. "Por favor, considere que es normal que un bebé llore y este bebé llora poco", comienza la nota con la que los padres han querido responder al vecino de la nota en cuestión.

"Además, recibe atención las 24 horas del día. Si tiene algún problema, considere hablar en persona con nosotros, nos interesa escuchar sus opiniones y sugerencias", continúa el cartel que, lejos de acabar ahí, agrega un breve posdata: "En la ordenanza municipal de ruido no hay ninguna sección que refleje los lloros de los bebés. Le dejo una copia de dicha ordenanza por si desea leerla".

Junto a la nota de los padres, efectivamente, se puede encontrar una copia de la ordenanza municipal.





"Mi hija durante los tres primeros meses no paró de llorar por los cólicos. Un día me disculpé con la vecina de abajo. Me dijo que ni disculpas ni nada, que ella había tenido niños... Oía a la niña llorar desde su cama y sufría pensando en el mal rato que pasábamos nosotros", compartió un usuario de Twitter a modo de respuesta al cartel de este edificio.





"Es lo que les falta a los padres de un bebé llorón: la incomprensión de los vecinos", se quejó otro usuario.





Una comunidad de propietarios de Villena deja un mensaje en un portal y la reacción en redes llega

"¡Aviso para el que se lleva los pulsadores! Si necesita pulsadores dígalo y se le facilitarán gratis, pero no siga robándolos pues a toda la comunidad le está costando el valor de los pulsadores más el trabajo del electricista. Gracias", podía leerse en el cartel de un edificio en Villena (Alicante). Las reacciones en las redes no se hicieron esperar y fruto de ello puede verse en esos 30 'likes' y 3 retuits.





Lo que no podemos predecir es cómo acabó esta historia pero vamos a pensar que ese vecino cumplió con la advertencia de sus vecinos de portal (valga la redundancia) y no continuó con su mala conducta y actitud.