'Vamping', 'Whatsappitis' o 'vibranxiety': las patologías que puedes tener por usar el móvil sin darte cuenta

No es ningún secreto que, gran parte de nosotros, somos adictos al móvil. Tenemos la necesidad recurrente de estar mirándolo cada cinco minutos, echar un vistazo a los mensajes, a las redes sociales, o simplemente para revisar si está todo bien. Muchas veces incluso lo hacemos de forma inconsciente, sin darnos cuenta de que en un periodo muy corto de tiempo hemos chequeado nuestro teléfono dos o tres veces.

Sí, tenemos dependencia a nuestro teléfono móvil y es tan notoria que, de hecho, tiene un nombre: la nomofobia. O, lo que es lo mismo, el miedo a estar sin ese dispositivo en nuestra vida. Y la realidad es que eso no es nada bueno, y no solo por esa situación de adicción que crea, sino porque desencadena otras patologías psicológicas y físicas que comienzan a alarmar a los médicos.

Y es que cada vez más adolescentes y jóvenes acuden a las consultas de atención primaria por dolencias que se derivan del uso de los móviles. Patologías que son tan destacadas que incluso ya tienen nombres que aluden a los dispositivos. Por ejemplo, ¿te suena la Whatsappitis? ¿O la selfifobia? Si lo piensas detenidamente, son enfermedades que tienen que ver con el WhatsApp y también, seguramente, con hacerse selfies.

Pero hay más, y esas son las que vamos a desgranar en COPE, una por una, con el doctor Francecs Xavier Díaz, Coordinador del Grupo de Trabajo de Niño Y Adolescente de Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), que nos explica la clave de estas nuevas patologías, que también son físicas. Y es que ha elaborado, junto a otros compañeros, un manual con el listado de estas enfermedades.

"Todas son debidas a un uso excesivo y abusivo de las nuevas tecnologías. Cuanto más tiempo pasamos delante de una pantalla, podemos tener más problemas, tanto musculares como visuales o auditivos" explicaba el doctor.

Enfermedades físicas que preocupan en la atención primaria

Si ahora te pidiéramos que revisases tu mano y te preguntásemos con qué dedos utilizas tu móvil, seguramente nos dirías que con el pulgar, fundamentalmente. Un gesto que parece inocente y que no va más allá, pero que podría provocarte una enfermedad física que se te agrave con el tiempo.

Y esa no sería otra que la Whatsappitis, una dolencia por la que tus pulgares se hincharán y llegarán, de hecho, a entumecerse en el peor de los casos. Y todo ello es por usar esos dedos para sujetar el móvil, aunque esa inflamación y entumecimiento pueden llegar a otros dedos y a la muñeca. Y es que sujetar el móvil de esa forma de forma prolongada, tensa los músculos.

Pero no es el único problema físico que se deriva del uso de las tecnologías, ya que, como recordaba el doctor Francecs Xavier Díaz, el uso excesivo puede provocar "problemas musculares como tendinitis de dedo, muñecas y cuello, aumento de miopía y otras patologías oculares por la exposición a pantalla, alteraciones auditivas por el uso de auriculares del tipo de botón" explicaba.

No solo eso, porque, como recordaba este experto, el uso de las tecnologías puede derivar en el sedentarismo y causar, de esa forma, obesidad.

Las patologías psicológicas que se derivan de las pantallas

Seguro que has escuchado alguna vez hablar de la nomofobia, ese miedo a no tener el móvil cerca que te puede provocar muchos trastornos psicológicos. Si bien es la más conocida derivada del uso de pantallas, no es la única, pues el uso excesivo puede provocar también el vamping.

Básicamente, se refiere a aquellos, sobre todo a los adolescentes, que reducen significativamente sus horas de sueño al usar el móvil durante la noche. Otra patología psicológica que se deriva de este uso y que está preocupando mucho a los médicos es la denominada vibranxiety, que se conoce también como "vibración fantasma".

Y es, precisamente, esa ansiedad que te puede llegar a provocar el chequeo constante de tu teléfono móvil y creer que está vibrando porque te ha llegado un mensaje cuando realmente no ha habido ningún movimiento.

Algo parecida es el phubbing, ese trastorno por el que ignoras todo lo que pasa a tu alrededor por estar pegado a una pantalla. Pero no es el único trastorno psicológico que puede derivarse del uso excesivo de la pantalla.

"Puede darse adicción a videojuegos, a juegos de azar, a la pornografía y toda la problemática del sexo en Internet como el sexting, el grooming, etc" explicaba.

Las soluciones pasan por una mayor concienciación

Una vez que se han dado estos trastornos y problemas, la solución es complicada, aunque, como advertía el doctor, "una de las soluciones es limitar el tiempo de consumo, fomentar las relaciones con otras personas de forma presencial, ampliar y fomentar otras aficiones, aumentar las actividades deportivas y de grupo y la comunicación y el apoyo con las personas cercanas".

Aunque, si hay un paso que podría solucionar esta problemática es la concienciación. "Se hará con la educación, desde casa, por parte de los progenitores, de los profesores y profesionales sanitarios e incluso de los políticos. Tiene que ser una educación global, de toda la sociedad". Pues dicho queda.