¿Una enfermedad por usar WhatsApp? Atento a los síntomas que pueden presentar tus dedos

Las nuevas tecnologías han cambiado de manera radical nuestra forma de vivir. Han mejorado considerablemente nuestra vida, pero también ha entrañado riesgos. El doctor Francesc Xavier Díaz, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y coordinador del Grupo de Trabajo Niño y Adolescente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ha explicado una desconocida enfermedad que muchas personas han desarrollado por usar el Whatsapp.

No te pierdas en qué consiste esta desconocida patología, sus síntomas y cómo podría afectarte. Descúbrelo en el audio que aparece a continuación.

Audio





Lo cierto es que las patologías por nuevas tecnologías, cada vez son más frecuentes. La selfiefobia, la nomofobia o el vamping son algunos de estos ejemplos. Pero, ¿en qué consiste cada una?

Otras patologías que podrías desarrollar por un mal uso de las nuevas tecnologías

El uso del teléfono móvil ha aumentado más de un 100%, ahora mismo España es el país de Europa que más utiliza el dispositivo. Ahora mismo lo usamos de media 3 horas y 40 minutos, aproximadamente.

Además, el 80% de los españoles, lo usa todos los días. Miramos el móvil de media unas 150 veces, cifra bastante llamativa, pero muy por debajo de lo que ocurre en Estados Unidos, que echan un vistazo unas 344 veces, o lo que es lo mismo, cada 5 minutos.

Desde 2018, hemos empezado a hablar de algunas patologías que, hasta entonces, eran desconocidas. “La selfietis es colgar un número indeterminado de fotos. Está como patología en la asociación americana de psicología. Y la selfiefobia es todo lo contrario. Porque se utilizan filtros, no le gustan fotos al natural”, explica el experto.

Pero también ha enunciado otras como el Vamping, que es el uso de las tecnologías a altas horas de la noche, y, por tanto, corta nuestro ciclo de sueño. Y es que 8 de cada 10 jóvenes han modificado sus ritmos de sueño debido al empleo del móvil a deshora. Esta gran mayoría reconoce estar una o dos horas empleando el dispositivo durante la noche, mientras los padres les imaginan dormidos.

También han mencionado otro fenómeno, la nomofobia. Se trata del temor irracional a quedarse sin móvil o sin conexión a internet. Viene del anglicismo nomophobia (no-mobile-phone-phobia) y está más que arraigado en la sociedad española.

El 45% de los jóvenes españoles se pone nervioso si no puede recibir llamadas o mensajes. Un 55% reconoce que le inquieta no poder comunicarse. El 33% siente miedo si el dispositivo se apaga. Un 27% lo pasa mal por no estar al día en las redes sociales.

No te pierdas la sección al completo en el siguiente audio, para descubrir otras patologías y cómo se tratan.

Audio





