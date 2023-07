Ángel Expósito desvela lo que hace cada vez que le piden un selfie por la calle: "Directamente"

No es la primera vez que sucede. Un corredor de los encierros de San Fermín han sacado su teléfono móvil mientras corría frente a los toros para realizarse un selfie. “Y es que hay que ser muy tonto para sacarte una foto mientras corres delante de un toro de 500 kilos”, puntualizaba Ángel Expósito, quien -asegura- no correrá nunca en un encierro.

Junto a Jon Uriarte, el director de La Linterna ha analizado esta peligrosa moda que no solo se practica durante los encierros, sino que “más de uno la ha palmado”, advierte Expósito. Los autorretratos realizados desde lo alto de edificios o practicando deportes extremos se han cobrado la vida de cientos de personas en los últimos años.

Ángel, ¿me puedo sacar una foto contigo?

Expósito y Uriarte han comentado el tema de los fans y los selfies. Cuando un oyente reconoce a Ángel por la calle y le pide sacarse una foto con él, el comunicador suele actuar de la misma forma. Reproduce el siguiente audio para descubrir qué hace siempre que esto sucede:

Además de esto, Expósito también se hace videoselfies para sus seguidores: “Hoy le he mandado uno a Ana, una oyente estupenda de Granada. Le he mandado un vídeo muy cariñoso”, detalla. Para Ángel, el cariño de los oyentes de La Linterna no es un problema, pero aquellos que sienten la necesidad de fotografiar los platos de comida, antes de que cualquier otro comensal le hinque el diente, sí que le parecen “insoportables”.

Por otro lado, Uriarte le ha recordado una impactante noticia que le relataba José Luis Concejero, desde Reino Unido. El periodista relataba cómo “Benjamín se hizo una fotografía con el secuestrador del avión Egipcio, que llevaba encima un cinturón de explosivos que, finalmente, resultó ser falso. Le pidió a una azafata que tomara la instantánea y, para acabar de redondear la hazaña, le envió la foto a su madre que terminó pidiéndole, por favor, que dejara de llamar la atención”.