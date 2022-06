La vacuna de la viruela vuelve al candelero: ¿por qué dejaba señal en la piel?

La vacunación es una muy buena forma de estar prevenidos ante cualquier enfermedad que pueda llegar a nuestro organismo y tenerle de esta manera prevenido ante cualquier adversidad. De hecho, en nuestro país existen varios calendarios de vacunación en cada comunidad autónoma según la edad de la persona para que el sistema inmunitario sea capaz de combatir ante diversas adversidades.

En España contamos con uno dirigido hacia bebés (hasta doce meses) en las que cuentan con hasta seis vacunas, alguna de ellas con tres repeticiones como son la inoculación para la Poliomielitis, la Hepatitis B o para la Enfermedad neumocócica. Posteriormente, deberían seguir otro que corresponde al calendario infantil (hasta los 14 años) con otras seis vacunas, y por último el calendario destinado a adultos (de 15 años en adelante) con tres vacunas como son para la Varicela, Hepatitis B y la Difteria-tétanos.





Con la llegada de nuevas pandemias como el Coronavirus de la que afortunadamente se encontró vacuna y la sociedad se encuentra prevenido. Sin embargo, en apenas un mes ha tenido lugar la irrupción de un virus a la sociedad occidental la viruela del mono que fue erradicada hace años y que se ha podido comprobar que afecta de forma más grave a las personas jóvenes. Un virus que ha llegado y en apenas unas fechas ha hecho saltar todas las alarmas por el número de casos registrados en doce países diferentes. Además, desde la Organización Mundial de la Salud se ha avisado que seguirán apareciendo más casos en todo el mundo. En España ya se sigue un protocolo para los infectados con el virus ‘Monkeypox’ con recomendaciones como el deber permanecer aislados y bajo vigilancia, los que no quieran estar hospitalizados deberán estar aislados en una habitación separada de sus convivientes, no deben abandonar su domicilio y no tener contacto con animales domésticos.

El hecho de que esta nueva enfermedad, que es una zoonosis (virus trasmitido a los humanos por los animales), cuente con unas características similares a la enfermedad de la viruela se ha considerado como solución el pelear con este virus a través de la vacuna de la viruela, una inoculación que España era obligatoria en 1921 y que en 1979 la OMS confirmó la erradicación de esta enfermedad gracias a esta vacuna. Esta es una de las pocas vacunas que dejaba señal en la piel en la zona inoculada por la aguja que se utilizaba

La aguja era la culpable de las señales

Actualmente, se utiliza una aguja hipodérmica, pero en los años 70 se utilizaba la aguja bifurcada inventada por el doctor Benjamin Rubin en 1965, y que contaba con dos puntas en el extremo. Además, la inoculación se realizaba primero sumergiendo la aguja en la solución de la vacuna y posteriormente se pinchaba en la piel unas quince veces en pocos segundos. Esto creaba una protuberancia de sangre que al cicatrizar dejaba esa marca de por vida.

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de enfermedades esta solución podría ser el arma de prevención perfecta, ya que cuenta con un 85% de eficacia a la hora de prevenir posibles contagios de virus.