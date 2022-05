Investigador del CSIC, sobre la viruela del mono: “No todo el mundo tiene que vacunarse"

Tras el covid, que sigue estando presente en nuestras vidas, ahora es la viruela del mono, un nuevo virus, la que tiene preocupada a la población. Aunque no es un virus que se propague con tanta virulencia como el covid, en ‘Herrera en COPE’ hablamos con Mariano Esteban, investigador del CSIC, para conocer más sobre este virus, su transmisión, sintomatología y tratamiento.

Explica el investigador cómo es este virus que “se define como una forma de ladrillo, es de los virus animales más grandes, tiene un material genético ADN, contra el covid que es ARN y tiene un cuerpo, una estructura compuesta de unas 100 proteínas, por lo que diríamos que es un virus robusto y está ampliamente distribuido en la naturaleza. Y uno de sus miembros ha causado una de las enfermedades de mayor mortalidad como ha sido el virus de la viruela humana”.

Y destaca que “es una familia de virus ampliamente distribuido en la naturaleza, pero ciertamente a humanos solamente tenemos los casos de la viruela humana y ahora el de la viruela del mono”.

Esteban explica cómo se produce la transmisión de este virus, que puede hacerlo de dos maneras. “Fundamentalmente afecta a los roedores, ardillas, ratas y de ahí pues se ha transmitido a los monos. Los monos actúan también como reservorio y ahí pasa a humanos, y es mayoritariamente por contacto estrecho con animales infectados que puede ser por fluidos procedentes d animales, por mordeduras, por consumo de animales cocinados, etc. Esta es una transmisión directa zoonótica de animal a humano”. Y luego, “está la transmisión entre personas que no es común, sino que ocurre por contacto estrecho, a partir de otros humanos infectados. No es una transmisión rápida como ha coocurrido con el covid”.

Ante la aparición del primer caso de viruela de mono en una mujer que ha aparecido en España, asegura el investigador del CSIC que “el virus no distingue si es mujer o varón, no diferencia un sexo del otro, puede infectar a ambos. La hija de Carlos IV murió de viruela”.

En España, Sanidad ha confirmado ya 59 casos positivos por la viruela del mono; sin embargo, Mariano esteban considera que “no hay que crear alarma, ni todo el mundo tiene que vacunarse, en absoluto, no. Únicamente tiene que vacunarse aquella persona que ha estado en contacto estrecho con personas infectadas”.





CÓMO SE TRANSMITE LA VIRUELA DEL MONO

“A través de la espiración de una persona infectada por otra no infectadada, por gotas, el estornudo, al hablar clara a cara. El virus penetra a través de las lesiones de la piel, de las mucosas. Es una transmisión más lenta que la que se produce con otros virus”, detalla Esteban.





SINTOMATOLOGÍA DEL VIRUS





Una vez que ya la persona se contagia “el virus penetra por las vías respiratorias, por donde pueda, o por heridas y va al torrente circulatorio e infecta a células linfocitos, distintas células y ahí se produce el virus. El virus vuelve a circular, infecta también al pulmón, el hígado, el bazo y ahí va produciendo más cantidad de virus que luego llega por el torrente circulatorio a la piel y ahí está la manifestación cutánea que son las lesiones típicas que aparecen después de una sintomatología que te da dolor de cabeza, de espalda, cansancio, inflamación de nódulos linfáticos, fiebre, y luego aparecen ya al cabo de varios días, al tercer día de aparición de fiebre, aparecen las lesiones de la piel que pasan por distintas fases, hasta que finalmente las costras se caen y te quedan esas marcas”.

TIEMPO DE INCUBACIÓN

“El periodo de incubación suele ser entre 5 y 21 días y la mayoría de las personas resuelve la enfermedad alrededor de 2 a 4 semanas posteriormente y se recuperan completamente. Tiene un periodo largo comparado con el covid”.





TRATAMIENTO: VACUNAS Y ANTIVIRALES





A pesar de que la viruela se erradicó en el 1980, recuerda Esteban que “no quiere decir que nos hayamos olvidado de que este virus pudiera reaparecer por cualquier naturaleza”, por lo que se ha seguido trabajando a lo largo de estos años para crear, entre otras cosas, medicamentos específicos.

Y para ello se han preparado, como detalla el investigador, “tres herramientas fundamentales que son: métodos de deteccion rápida, que se están utilizando; antivirales ,afortunadamente se han desarrollado dos antivirales con dos modos de acción distintos; y un tercero, que son vacunas ya de tercera generación que son muy eficaces ante la viruela del mono”.

Por otro lado, asegura que aquellas personas que están vacunadas de la viruela “estamos más protegidas que las que no lo están”.