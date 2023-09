Urgencias, de la saturación en verano al colapso en invierno

Los hospitales españoles atienden al año casi 21 millones de urgencias. Este verano la afluencia ha crecido en torno a un 10 por ciento y provocado la saturación de algunos servicios. De cara al otoño, en la Sociedad De Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) no creen estar mejor preparados que en 2022 cuando en plena proliferación de virus respiratorios propia de los meses más fríos del año la situación fue de colapso.

El último informe de las necesidades de personal médico en el Sistema Nacional de Salud cifraba en 10.500 los médicos que trabajan tanto en urgencias hospitalarias como en atención primaria, una cifra que en SEMES elevan a 16.000 contando con todos los profesionales sanitarios. Equivale a 1 médico y 7 enfermeros por cada 10.000 habitantes en los servicios de urgencias y emergencias donde según explican a COPE tienen la impresión de ir “de plan de contingencia en plan de contingencia”.

“El año pasado en invierno ya tuvimos colapso y ahora no estamos mejor preparados que el año pasado, veremos a ver cómo evolucionan los virus respiratorios y también si se toman medidas como un aumento de las plantillas. La futura creación de la especialidad de urgencia, actualmente en marcha, será una solución a medio o largo plazo pero en el corto plazo lo que hay es que sentarse y ver las necesidades reales. Calculamos que necesitaríamos aumentar las plantillas entre un 8 y un 10 por ciento” explica a COPE Pascual Piñera portavoz del último congreso de SEMES y jefe de Urgencias en el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia.

La misma sensación de transitar de momentos de saturación a momentos de agobio en la atención a los pacientes en Urgencias la tiene Elena Álvarez, enfermera en este servicio en el Hospital Severo Ochoa de Madrid: “A mí me satura que tengamos que tener a la gente en pasillos porque no hay suficientes camas, me parece inmoral y creo que eso es lo que tenemos que evitar. Si embargo, visto como ha sido el verano para el otoño estamos con miedo al caos que se pueda generar en las urgencias en los próximos meses”.

Las vacaciones de verano del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud obligan a cerrar cada año entre 12.000 y 15.000 camas en los hospitales españoles, equivale a entre el 10 y el 13 por ciento del total disponible en otras épocas del año, pero en otoño y, especialmente en invierno, se dispara la afluencia a urgencias.

“La mitad de la población pasa por un servicio de urgencias hospitalaria al año. La atención en urgencias es un reflejo del estado de la Sanidad, cuando el número de camas son insuficientes para los ingresos que deben efectuarse, la espera de esos pacientes va a suponer un mayor número de ingresos y durante un mayor tiempo. Es algo sistémico”, lamenta Piñera.

Algo más de 1 de cada 10 pacientes que acuden a urgencias acaba ingresado en el hospital. La mayor afluencia que registran es, según subrayan crónica, y se debe tanto a la falta de personal y de medios como a que estas mismas carencias afectan a la Atención Primaria. Al no ser atendidos en su centro de salud los usuarios acuden a urgencias donde se alargan las esperas.

Carmen Abad tiene 67 años y la última vez que acudió a Urgencias pasó 4 horas “entre el triaje y todo lo demás” pero como el resto de usuarios consultados por COPE considera que la atención fue adecuada y que si tuvo que esperar es “porque había casos más graves”.