UPEV pide una reunión a Mónica García y se ofrece a ayudar "sin condiciones" a regular el vapeo

La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) confía en que la ministra de Sanidad Mónica García, a la que han solicitado una reunión, pueda solucionar la situación del vapeo en España con una regulación "eficiente y sostenible en el tiempo"; y se ofrece a ayudarla sin condiciones a regular el vapeo.

Para el presidente de la patronal española del sector del vapeo, Para Arturo Ribes, la situación actual no es sostenible y cree que la nueva ministra de Sanidad sí tiene una actitud de dialogo y sensatez para regular protegiendo al menor de edad.

"La ministra puede contar totalmente con nosotros y nos hemos ofrecido por carta a mantener un dialogo y presentar propuestas concretas para mejorar la legislación que sin duda ayudarán al objetivo común que tenemos con ella de proteger a los menores de estos productos", ha añadido.

El sector del vapeo en España recuerda que han hecho grandes inversiones en los últimos años para ofrecer productos de calidad y con máximas garantías de seguridad para los consumidores, prueba de ello es la ausencia de enfermedades derivadas del uso de vapeadores en los últimos quince años de comercialización de los productos, pero creen que ya no pueden seguir solos y necesitan que el ministerio de sanidad les ayude con una regulación que controle los productos novedosos.

"La aparición de nuevos productos en el mercado como los productos desechables nos ha demostrado que no podemos seguir solos y que no tenemos los medios para controlar los productos que se importan de países como China o Estados Unidos, me refiero a los dispositivos de un solo uso o desechables", afirma Arturo Ribes.

"Es necesario avanzar en ciertos aspectos de la ley para que estos productos no sean un problema, por eso nosotros consideramos que la ley puede avanzar más todavía y regular aspectos como la presentación del producto o los puntos de venta", añade.

Entre las propuestas del sector están la creación de un sistema de licencias para la venta especializada de productos de vapeo y la prohibición de venta de productos del vapeo en espacios de ocio y tiendas de conveniencia, así como prohibir específicamente que los productos del vapeo tengan formas y apariencia de personajes que sean especialmente atractivos para menores.

Además, desde la UPEV consideran que los productos desechables son una amenaza real para el sector y para el medioambiente. "Los productos del vapeo son productos exclusivamente para el adulto fumador y quien comercialice estos productos de forma libre con fines puramente lúdicos o recreativos se equivoca y es una amenaza para la salud de los no fumadores", afirma.