Una pareja rechaza a niña india en adopción porque no tenía edad que les dijeron

Una pareja residente en Zaragoza ha abandonado a una niña india que tenían en adopción tras descubrir que su edad no son 7 años, como les comunicaron en la organización con la que tramitaron la adopción, sino 13. Ahora la menor se encuentra ahora bajo tutela de los servicios sociales aragoneses.

La situación de la niña, confirmada a Efe por fuentes del Gobierno autonómico, depende ahora de las gestiones que están llevando a cabo los servicios sociales aragoneses con las autoridades indias. La prioridad, apuntan estas fuentes, consiste en proteger los derechos de la menor y encontrar la alternativa para ella más conveniente, que puede ser regresar a su país de origen o ser adoptada por otra pareja.

De hecho, el director general del Organismo Central de Recursos de Adopción (CARA) del país asiático, Deepak Kumar, ha precisado a Efe que la niña podría permanecer con una familia de acogida o ser derivada a un centro hasta que sea nuevamente adoptada o regrese a su país. Mientras tanto, es el servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales el que tutela en estos momentos a la menor, quien se encuentra en un centro de acogida de Zaragoza.

La Embajada de la India en España, asimismo, está trabajando en el caso de la menor, tal y como ha anunciado en Twitter la ministra de Desarrollo de la Mujer y el Niño, Maneka Gandhi: "Es muy desafortunado que una niña adoptada haya sido abandonada en España. He pedido a nuestro embajador en España, D.B. Venkatesh Varma, que la devuelva inmediatamente a la India, donde nos aseguraremos de su reinserción y custodia".

