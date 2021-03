Una mujer tailandesa encuentra 7 kilos de ámbar gris con un valor de casi 300.000 dólares en la playa

Una mujer de Tailandia, Siriporn Niamrin, de 49 años, caminaba por una playa de la provincia de Nakhon Si Thammarat el 23 de febrero, después de una tormenta cuando encontró una masa en la orilla.

Al aproximarse se dio cuenta de que la sustancia olía a pescado, así que lo arrastró hacia dentro por si podía tener algún valor. Con la ayuda de otros paseantes acercaron una llama de fuego para derretir la masa que se volvió a endurecer después de enfriarse. Con esta prueba casera descubrieron que se trataba de 'ámbar gris', que en realidad es vómito de ballena, un ingrediente que se utiliza para fabricar perfumes..

La masa medía 12 pulgadas de ancho y 24 de largo y pesaba alrededor de 7 kilos. Tiene un valor de 259.616 dólares. Siripon espera ahora a que los expertos corroboren que se trata de ámbar gris y una vez que se confirme buscará comprador. "Me siento afortunada de haber encontrado una pieza tan grande. Espero que me traiga dinero. Lo mantengo a salvo en mi casa y le he pedido al ayuntamiento que me visite para comprobarlo".

Siriporn enseguida intuyó que lo que había encontrado tenía gran valor, puesto que no es la primera vez que en las cosas de Nakhon Si Thammarat aparece esta sustancia, arrastrada por las corrientes desde el Mar de China Meridional.

El ámbar gris son secreciones que ayudan al paso de objetos grandes o afilados. Una vez que el cachalote lo expulsa se solidifica y flota en el agua. Cuando se seca desarrolla una fragancia dulce y duradera, por lo que es muy codiciado en la industria de la perfumería y puede alcanzar valores de 53 dólares por gramo -el oro está en 38 dólares el gramo-.

Una bola de kilo y medio encontrada en Inglaterra en 2016 se vendió por 69.602 dólares. Ese mismo año en Omán se vendieron 80 kilos por 2,9 millones de dólares.