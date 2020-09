Una mujer recibe la invitación de boda más surrealista: atento a los requisitos

Las bodas ya no son lo que eran antes de la pandemia. Esta es una premisa indiscutible. Todo ha cambiado, y por supuesto las bodas no iba a ser menos. Ahora, muchas parejas han tenido que aplazar uno de los días más felices de sus vidas. Este tipo de celebraciones, que suponen que las personas estén casi constantemente en permanente contacto físico… y ya no puedan realizarse en igualdad de condiciones.

Los colaboradores del programa que conduce Dani Mateo en LaSexta, 'Zapeando', han comentado una invitación de boda que recibió una mujer. Ya te adelantamos que no se la esperaba. Dicha misiva, que ha indignado sobremanera a la señora, ha sido muy comentada a través de Facebook, donde ha sido publicada en un comienzo.

La usuaria que compartía la invitación ha hecho público a través de un grupo de Facebook que se llama “Así es, me avergüenzo de la boda”, el contenido de esta carta que te va a dejar de piedra.

En dicha invitación (valga la redundancia) se pueden leer frases del tipo “trae tu propia cerveza”, “mascarillas opcionales”, “tendrán que firmar una carta de exención de culpa”, o “niños NO y tampoco acompañantes”.

Según una encuesta llevaba a cabo por la Asociación de Empresas de Gestión de Bodas de Cataluña, el coronavirus podría afectar hasta a 60.000 bodas si continúa alargándose durante un tiempo prudencial. Según el portavoz de dicha situación, "muchas parejas están posponiendo sus bodas a 2021, pero habrá que ver si las empresas sobrevivirán hasta entonces", que agrupa un centenar de negocios del sector, y que propone abrir cuanto antes los locales, con medidas como desinfectar espacios y tomar la temperatura a los invitados.

Y es que son muchas las parejas que prefieren disfrutar con toda la seguridad sanitaria posible de un día que jamás olvidarán. Un día en el que proclaman su amor y establecen un vínculo muy difícil de romper.

La opinión de Dani Mateo que comparten muchos usuarios en redes y espectadores del programa

Dani Mateo, así como el resto de sus compañeros se quedaban casi sin palabras. Así de primeras, el presentador ha asegurado que la misiva no causa mucha seguridad.... y sentenciaba: “A una boda, a veces, no te apetece ir. Pero a esta menos”.

Este debate era extensible a Facebook, donde fue compartida en un comienzo esta carta. Una usuaria decía lo siguiente: “Si tienes que hacer que tus invitados firmen una renuncia, mejor date a la fuga”. Otros se lo tomaban con algo de humor, pero recriminaban la idea a los novios, dado el incremento de casos que se vienen produciendo día tras día en nuestro país.

Y es que, tal y como contaba hace unos días nuestra compañera Carmen Ibáñez, cuando en enero dimos la entrada al 2020, nadie podía imaginar que sería un año marcado por el coronavirus. Una pandemia que ha cambiado desde nuestra forma de relacionarnos hasta la manera de estudiar o trabajar. Nadie creyó, hasta que ocurrió, que llegaríamos a pasar meses confinados en nuestras casas y que las mascarillas o la distancia social se convertirían en las grandes protagonistas de la llamada nueva normalidad.

Novios con proyectos para celebrar bodas con cientos de invitados, apertura de baile con barra libre o exóticas lunas de miel y que, ahora, deben ajustar sus deseos a normativas autonómicas y estatales. Y desde luego, con invitaciones menos surrealistas.