Una mujer de Edimburgo se hace viral al descubrir un mensaje en una botella de hace 135 años: "Qué suerte"

Las reformas son un quebradero de cabeza para cualquier familia. Hacer obras es un engorro que suele abarcar los períodos vacacionales para tratar de que el hogar se acerque a ese lugar de ensueño que habíamos imaginado, pero se convierten en una pesadilla por la suciedad y los problemas que acarrean. Aun así, a veces se transforman en una oportunidad única como este caso que le ocurrió a una familia en el Reino Unido.

¿Quién no ha soñado alguna vez con encontrar, mientras camina por la playa, una botella con un mensaje procedente del rincón más recóndito del planeta? ¿De dónde vendrá? ¿Qué secretos albergará? ¿Qué ardorosas pasiones? ¿Qué desesperados gritos de auxilio? Pero en esta ocasión no ocurrió a pie de mar, si no en el interior de una casa en Escocia.

Cuando espera la visita de un fontanero para que arregle una tubería con fugas o revise su caldera, nadie espera que desentierre una reliquia olvidada de hace más de un siglo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que le sucedió a una mujer después, cuando el profesional movió un radiador y cortó las tablas del suelo en el lugar exacto donde una botella con un mensaje había sido enterrada 135 años antes. Eilidh Stimpson, de Edimburgo, quedó atónita cuando Peter Allan le contó lo que había descubierto en su casa y le entregó la vieja botella de whisky que contenía un papel enrollado.

Mensaje en la botella

"Es genial y también muy afortunado porque estábamos moviendo un radiador de un lado de la pared al otro. El fontanero comenzó a hacer un agujero y dijo que iba a ser un poco de una pesadilla, ya que había un entresuelo. Luego bajó las escaleras y dijo: ¡Mira lo que acabo de encontrar en el agujero que acabo de hacer! Fue bastante emocionante", explica Eilidh en el Edinburgh Live. Decidió esperar hasta que sus dos hijos, de 10 y 8 años, regresaran a casa de la escuela para que pudieran participar en el descubrimiento.

Ellos estaban "muy emocionados" por leer el mensaje. Una vez que su pareja llegó a casa del trabajo, la familia se dispuso a sacar el mensaje de la botella. "Tratamos desesperadamente de sacar la nota con pinzas y alicates, pero comenzó a rasgarse un poco. No queríamos dañarla más, así que lamentablemente tuvimos que romper la botella", explica. Tras recuperarla, descubrieron exactamente quién lo había dejado allí y cuándo, ya que estaba firmado y fechado por dos trabajadores que habían colocado el suelo original de la casa en 1887.

La nota decía: "James Ritchie y John Grieve pusieron este piso, pero no bebieron el whisky. 6 de octubre de 1887. Quien encuentre esta botella puede pensar que nuestro polvo está volando a lo largo del camino". Eilidh publicó una foto de la botella y la nota en un grupo local de Facebook, donde se viralizó. Ahora piensa en que su familia deje otro mensaje para que lo descubran las generaciones futuras: "Debemos preservar la nota y reemplazarla con un mensaje propio".