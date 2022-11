Una farmacéutica de Terrasa alucina por la receta que le da un paciente y se hace viral: "Pienso como tú"

La letra de los médicos es inteligible. Es una afirmación compartida en casi todo el mundo y es que, normalmente, cuando intentas leer un documento escrito por un sanitario o incluso una de las míticas recetas con la que debes acudir a la farmacia, es casi imposible de descifrar lo que te han prescrito.

donde una farmacéutica se ha hecho viral tras compartir una receta en su cuenta de la red social del pájaro azul. Es un hecho tan cierto que, incluso, hay algunos perfiles de TikTok de farmacéuticos que muestran las recetas que les llegan e invitan a sus seguidores a que intenten descifrar lo que pone en las mismas. Ha sido precisamente a través de las redes sociales, en este caso en Twitter





Los farmacéuticos se enfrentan a una 'problemática' todos los días. Y es que, además de lidiar con clientes de todo tipo, también tienen que interpretar lo que los médicos escriben en las recetas de sus pacientes. Tras la cuenta en Twitter de @farmaenfurecida se encuentra Guille Martín y ha compartido en redes sociales una receta que se trata de "un rompecabezas".









Como no podía ser de otro modo, la última queja que ha recibido este usuario de Twitter es una receta. Más concretamente, la última línea del escrito. En las primera se puede traducir bien que a esta persona le están recetando paracetamol de 1 gramo cada 8 horas durante 5 días. No obsante, el resto es... difícil de entender. Ésta es la receta en cuestión.





Algunos usuarios de Twitter han intentado ayudar a esta farmacéutica a transcribir esta receta, aunque en este caso... con poco acierto.





Por otro lado, otros se lo han tomado con mucho humor, como "Son 4 direcciones. Entiendo que es una letra muy distinta a las 3 líneas anteriores y no estéis acostumbrados". Aunque al principio no lo ha entendido, esta chica se lo ha tomado con humor: "Que nos vengan con cosas escritas por ordenador es algo que solo pasa cada 3 ciclos lunares".









Aunque, ojo, que hay usuarios que han acertado el tercer y último medicamento. Pero la respuesta se parece más bien poco a lo que parece poner en el papel. Se trata de Dacortin.





Numerosos tuiteros han comentado esta receta médica. "Y si os equivocáis al dispensar un medicamento porque no interpretáis bien el jeroglífico, ¿de quién sería la culpa? Hice paleografía en la universidad y era más fácil leer textos medievales que algunas recetas de las que cuelgas aquí".

"Yo creo que son autógrafos, deberían molestarse en dedicarlos", "pues juro que yo había leído: ¡4 scream!" o "me recuerda cuando después de tener que pedir cita porque el farmacéutico no podía entender lo que ponía en la receta, cada vez que iba al médico decía la frase: puedes escribirlo en letra legible que no quiere tener que volver a pedir cita. El médico o se enfadaba o se reía...", son algunos de los muchísimos comentarios que dan cuenta de que esta problemática ha generado un auténtico debate en Twitter.