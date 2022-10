Un farmacéutico, sin palabras tras la receta que le hace llegar un enfermo y se hace viral: "Sigo alucinando"

Los farmacéuticos se enfrentan a una 'problemática' todos los días. Y es que, además de lidiar con clientes de todo tipo, también tienen que interpretar lo que los médicos escriben en las recetas de sus pacientes. Tras la cuenta en Twitter de @farmaenfurecida se encuentra Guille Martín y ha compartido en redes sociales una receta que se trata de "todo un jeroglífico".

"Es que sigo alucinando de verdad 4crem", escribía en una de sus últimas publicaciones que ya supera los 1.500 'likes'. Además, junto a estas palabras mostraba la receta en la que el farmacéutico interpretó "4crem" y una imagen del medicamento, cuyo nombre es cuatrocrem.





"Imagino que ese médico también escribe 4tasec", decía más tarde en un texto en el que dejaba entrever su ironía.





Numerosos tuiteros han comentado esta receta médica. "Y si os equivocáis al dispensar un medicamento porque no interpretáis bien el jeroglífico, ¿de quién sería la culpa? Hice paleografía en la universidad y era más fácil leer textos medievales que algunas recetas de las que cuelgas aquí".





"Yo creo que son autógrafos, deberían molestarse en dedicarlos", "pues juro que yo había leído: ¡4 scream!" o "me recuerda cuando después de tener que pedir cita porque el farmacéutico no podía entender lo que ponía en la receta, cada vez que iba al médico decía la frase: puedes escribirlo en letra legible que no quiere tener que volver a pedir cita. El médico o se enfadaba o se reía...", son algunos de los muchísimos comentarios que dan cuenta de que esta problemática ha generado un auténtico debate en Twitter.

Un farmacéutico se queda sin palabras tras la petición de dos clientes: "Menos mal..."

A finales de julio, este farmacéutico compartía la siguiente historia. "Me entra un señor en la farmacia y me dice 'que quiero una de panceta' y yo digo 'sí hombre y una caña para empujar'. Bueno pues os presento lo que era la panceta", decía antes de mostrar a través de un vídeo lo que realmente quería pedir ese cliente.

Se trata de un medicamento llamado Pantecta, es una medicina que reduce la cantidad de ácido producido en el estómago y que se utiliza para tratar enfermedades relacionadas con el intestino y el ácido estomacal. "Pues esto era la famosa panceta y como veis no hacía falta una caña para empujarla". Pero es que esta historia no acaba aquí.





"Nunca será peor que el día que me pidieron que les diese un azote. Menos mal que me di cuenta de que se referían a esto", decía antes de mostrar que lo que realmente quería el cliente era un medicamente que se llamaba Atozet, empleado para bajar el colesterol.

"Si es que ponen los nombres a mala leche la verdad", concluía Martín en su vídeo. Sea como fuere, se trata de un tweet que ya suma más de 740 retweets y 3.499 'likes'.