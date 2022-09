Una camarera recibe una comanda muy especial y se hace viral en redes: "Hoy..."

Los españoles somos de bares. De juntarnos y de acudir a disfrutar un rato con los nuestros, en compañía, desconectando de la rutina diaria. De esta forma, no es raro ver grupos de tres o cuatro personas que piden café en un local y que lo hacen (a su vez) de una forma muy particular. Esto ocurre frecuentemente pero es que, a una usuaria de Twitter, le ha sorprendido el modo en el que ha recibido una comanda de cafés.

El pedido en cuestión era de 10 cafés y las peticiones son de todo tipo: desde que lleve leche de avena a que sea corto de café. Lo curioso que se sale de lo habitual son las aclaraciones que han empleado los clientes entre paréntesis al lado de cada pedido. Junto a "tres cafés con leche normal" puede leerse "menos mal que hay gente normal". Además, al que lo pide "corto de café" le pone a la camarera inmediatamente después lo siguiente: "si lo haces normal le pones espuma y ni se entera".









Otro pide el café con leche desnatada mientras aclara "esta no sabe ni lo que bebe". Y, al que lo pide tallat desnatat asegura que "no come porque está a dieta, operación bikini 2023 hay que empezar con tiempo".

Por último, existe otra persona que prefiere el café de sobre y en vaso. La aclaración de después no tiene desperdicio: "Sí, y el vaso de cristal de Murano. Pónselo en taza, tanta tontería, a picar piedra las llevaba yo". Y no podía faltar la nota del cliente que ha pedido un té rojo: "le va la cultura oriental, se cree que es china o budista".

El mensaje ha circulado rápidamente a través de redes sociales gracias a la cuenta @soycamarero, que se encarga también de compartir contenido que tiene mucho que ver con la hostelería. Como es el caso. Una anécdota que, sin duda, la camarera no olvidará.

El dueño de un bar responde a una reseña negativa que ataca a un camarero: "No te mereces otra cosa"

Este relato también se produce en un bar. En este caso, el cliente les valoró negativamente la atención recibida con una sola estrella y, acto seguido, fue muy duro con el establecimiento por lo que escribió en el espacio de internet.









"Más de una hora para que nos traigan la comida, luego tienen a un chaval joven, un moro, que no tiene ni la ESO, que parece un pollo sin cabeza y no hace más que dar vueltas. Una vergüenza. Volveremos y, si siguen tardando lo mismo y teniendo inmigrantes sin estudios, pondremos una hoja de reclamaciones", se mostraba el cliente muy crítico.

Ante esto, el propietario del bar no pudo evitar callarse y respondió a la mala reseña en la misma plataforma. "Estimado Enrique, imaginamos que al escribir eso tienes el conocimiento justo para pasar el día o algún tipo de retraso madurativo. Si te tardó como según dices una hora la comida en salir, imagina si llegamos a saber que tienes como hobby prejuzgar a la gente por su país de origen o su tipo de estudios cursados (y más teniendo en cuenta que escribes "aces" sin h...) directamente no hubieras cenado", señalaban, haciendo referencia a que, si hubieran sabido lo que decía, ni siquiera le habrían dejado sentarse por faltar a un compañero.