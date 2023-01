Una camarera se hace viral al compartir el trato que recibe de sus jefes: "¿Me pueden hacer eso?"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

A día de hoy, es un negocio muy afectado por la situación actual, concretamente de los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación.

"Mi encargado lo decide"



Es por esto por lo que la cuenta de Twitter @SoyCamarero suele compartir las quejas de los trabajadores del sector. De esta manera, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones de su puesto se hacen virales y llegan a todo el mundo para que se conozca la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra. Esta vez, ha sido una camarera quien ha compartido su situación directamente con el usuario de la red social.

"No sé muy bien que hacer ante una situación de mi trabajo. Te resumo: me de cuatro pax, tres entrantes para compartir, una chuletón de principal para compartir. Me piden un vino y les comento que les puedo recomendar uno que marida con la carne. Les llevo tres botellas diferentes: un Rioja (50€), un Ribera (50€), y un Toro (110€). Les recomiendo el del toro y me dicen que sí", comienza contando la afectada.

"En ningún momento me preguntaron el precio de los vinos. Llega la hora de pagar y se asustan por el precio de la botella. Se lo comento a mi jefe que a su vez le pasa el marrón a mi encargado. Al final, después de negociar un rato, mi encargado decide no cobrarles la botella. Llega el domingo, reparto de propinas y me dicen que tengo pendiente el pago de la botella ¿Es normal? ¿Me pueden hacer eso?", se pregunta, visiblemente afectada, al ver que la solución fue que ella pagase la botella a los clientes.

El bote no se toca... pic.twitter.com/qOJIxyZjp5 — Soy Camarero (@soycamarero) January 22, 2023