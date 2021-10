Última hora sobre el estado de salud de Mercedes Milá tras su aparatoso accidente: sus fans preocupados

Este miércoles,Mercedes Milá daba un auténtico susto a sus familiares y seguidores. La mítica periodista española sufrió un accidente cuando se encontró con un perro mientras paseaba en bicicleta. Ella se encuentra en perfecto estado y ha querido tranquilizar a sus seguidores a través de un post en Instagram. Es más, ha asegurado que cometió "un error" al quitarse el casco unos segundos antes de llegar a su destino.

La mala suerte provocó que el perro se abalanzara sobre ella, tirándola al suelo... y la periodista se golpeó la cabeza contra una piedra. De inmediato, acudió al hospital, donde un amigo la examinó y cosió la herida que ella misma enseñó en sus redes sociales. "Pues nada, que me he hecho un buen tajo en la cabeza", decía tan tranquila la expresentadora de 'Gran Hermano'. En esas imágenes, que ella misma compartía, podía verse que tenía el pelo cubierto de sangre.









Cuando han transcurrido unos días, Milá ya ha asegurado que se encuentra perfectamente y ha tirado de humor para quitarle hierro al incidente que ha sufrido. "Esto nos va a traer suerte seguro para el estreno de Milá VS Milá. No tengo ninguna duda", escribía junto a una imagen en la que aparece sonriendo.





"Un abrazo muy fuerte", "Tendrás suerte, pero ve con cuidado que queremos seguir viéndote", "recupérate pronto Mercedes. Tú puedes con todo mujer coraje, te admiro muchísimo, tal y como eres como profesional y como persona", "Cuídate mucho Mercedes. Estoy deseando verte tu programa", son algunos de los múltiples mensajes de cariño que ha recibido Milá ante lo que le ha sucedido.

Mercedes Milá, en estado puro: "Volvía a casa a llorar"









Sus peores momentos en el amor y su etapa de juventud. Esos son los dos temas que Mercedes Milá puso sobre la mesa en la entrevista en ‘El País’. “Me había separado de José Sámano en 1996 e inmediatamente me enamoré de Carlos Castillo, un tío mucho más joven que yo. Me dejó, creí morir y entré en ‘Gran Hermano’. Superé el dolor del desamor. Volvía a casa a llorar. Me quitó la salud, pero después de José y de Carlos, no me he cruzado con nadie como para cogerle la mano. Y no pasa nada”, contaba la famosa periodista.

“Me salvó que me dejaran hacer todo el proceso del programa, hasta el casting. Dije que era un estudio sociológico. Era periodismo puro. Ser la primera en hacer una entrevista a alguien que salía de esa casa en carne viva era una joya”, recordaba Milá en la entrevista. Aspectos que desconocíamos hasta el momento y que dan buena cuenta de la difícil situación que vivió en los momentos previos a su etapa más gloriosa en la televisión.