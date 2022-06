La UAM investirá este jueves como doctores honoris causa al escritor Paul Auster y al historiador Richard L. Kagan

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) investirá este jueves como doctores honoris causa al escritor Paul Auster y al historiador Richard L. Kagan durante un solemne acto académico presidido por la rectora Amaya Mendikoetxea. Ambas candidaturas han sido promovidas por la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad.

El novelista, poeta y guionista Paul Auster es uno de los autores estadounidenses contemporáneos más reconocidos desde la publicación de su novela 'La invención de la soledad' en 1982, ha explicado el centro universitario en un comunicado.

El autor de obras como la 'Trilogía de Nueva York' y 'El palacio de la luna' es también un apasionado del cine, donde ha trabajado como guionista ('The music of chance', 'Smoke') y como director ('Lulu on the bridge'). Auster recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006 y es Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia desde el año 1992.

Por otro lado, el historiador, profesor y ensayista Richard L. Kagan es un hispanista especializado en la España de los Austrias. Licenciado en la Columbia University, Kagan se doctoró en Cambridge University con una tesis sobre 'La España de los Hasburgo', que fue supervisada por el historiador John H. Elliot.

El historiador es profesor de la John Hopkins University y a lo largo de su carrera ha publicado numerosas obras, entre las que destacan 'Los sueños de Lucrecia', 'Imágenes urbanas del mundo hispánico' y 'Los cronistas y la corona'.