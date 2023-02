Twitter aplaude el cartel de una vecina que se queja de los ruidos del de arriba: "Dile a la señora..."

En pleno año 2022, las redes sociales nos acompañan durante todo nuestro día, estando completamente integradas en nuestra rutina diaria. Algunos usuarios hacen uso de las mismas para informarse, otros son más activos y comparten opiniones, recomiendan productos o muestran momentos de su vida privada, tanto en compañía de los suyos como reflexiones más personales realizadas en soledad.

Las comunidades de vecinos son un ambiente en el que a menudo surgen conflictos o situaciones cómicas que dan para conversaciones de varias horas. Últimamente, es frecuente encontrar por redes sociales, principalmente por Twitter, historias de lo más llamativas que tienen lugar en vecindarios, donde es habitual encontrar notas en el tablón de anuncio de los mismos que son el principio de lo ocurrido. No obstante, en este caso una vecina se ha hecho viral por quejarse de los ruidos del inquilino del piso de arriba. Eso sí, de una forma muy curiosa, que ha sido aplaudida por varias personas y ha recogido la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos.

Twitter aplaude el cartel de una vecina que se queja de los ruidos del de arriba

"Hola, soy la vecina del quinto", comienza el cartel de la mujer afectada, que ha intentado resolver el problema de la mejor manera posible. "No sé si es de arriba o al lado, pero durante el día y parte de la noche se escuchan arrastres de muebles. No sé si son sillas, mesas... pero es un poco molesto, ya que el ruido es durante todo el día cada 'X' minutos. Empieza a las 07:00 horas y a veces dura hasta las 23:00/24:00 horas", concluye la nota. Seguidamente, la mujer pide, "por favor", si los inquilinos serían "tan amables de poner almohadillas en los muebles para que a la hora de arrastrarlos no hagan tanto ruido".

"Gracias y disculpad", escribe, para finalmente concluir: "Suelo estar en casa por las tardes por si alguien quiere que lo comentemos".





Una nota que no ha sido aplaudida por el contenido, sino más bien por la actitud de la vecina, que en todo momento ha tratado de ser educada y eso puede apreciarse por el vocabulario y el tono empleado. Algo de que lo también han sido conscientes los usuarios de Twitter, que no han dudado en aplaudir los buenos modales.

"Oye, qué chica más amable" o "bastante educada" han sido algunas de las respuestas que ha recibido el cartel.





No obstante, otros han intentado dar respuesta a estos ruidos: "Tiene una academia encima", bromea uno. Otro, no obstante, asegura: "Tranquilidad. Hoy a mi vecino 'el portazos', le ha tocado zafarrancho en casa y ha debido mover todo el dormitorio. Vamos, que lo habrá dejado como una patena".