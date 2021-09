Trágico adiós para Maite Galdeano: “Hoy mi corazón está roto, me habría ido contigo”

La que fuera concursante de 'Gran Hermano', Maite Galdeano, ha conmovido a sus seguidores este viernes al compartir un mensaje en redes sociales en el que anunciaba el trágico adiós a uno de los pilares de su vida. “Hoy mi corazón está roto, me habría ido contigo”, confesaba ala madre de Sofía Suescun en unas stories de Instagram llenas de corazones, emoción y despedida. Y es que la socialité ha tenido que decir adiós a Lucía, su compañera durante tantos años.

Y es que se trata de su perra, aunque no es la única mascota con la que comparten el día a día en casa, donde vive junto a su hija y su pareja, el tertuliano de Telecinco Kiko Jiménez. Un rotweiller del que le ha tocado despedirse a la familia Galdeano apenas unos días de que anunciasen que ampliaban la familia con Thila, una preciosa perra a la que rescataron recientemente y que descubrieron que estaba hinchada. El motivo: estaba embarazada y dio a luz una nueva camada de perros para que acompañen a los Galdeano.









El adiós de Maite Galdeano a Lucía



“Hoy mi corazón está roto. Mi niña Lucía ya está en el cielo” escribía la ex concursante de 'La Casa Fuerte' en su perfil oficial de Instagram junto a tres fotografías de la que ha sido hasta ahora su más fiel compañera. Amante de los animales, y que también cuenta con gatos en casa, Galdeano ha enviado un sentido homenaje a su perra: “Me hubiera ido contigo porque era mi deseo. Gracias por hacerme feliz. Mi mejor compañía”, escribía junto a varios corazones.

No ha sido sin embargo el único recordatorio que ha dedicado a su mascota. La madre de Sofía y Cristian Suescun ha decidido que la huella del rottweiller quede para siempre grabada en un bloque de cemento. Su propia hijo ha explicado en un comentario lo triste que ve a la ex concursante de Telecinco. “Verla realmente rota me mata”, confesaba Sofía.









Maite Galdeano, una carrera de polémicas



Galdeano volvió a la primera línea del mundo de la televisión y el espectáculo el pasado año cuando, después de su paso por 'Gran Hermano' y del triunfo de su hija en 'Supervivientes', le tocó el turno de adentrarse en 'La casa fuerte' junto a su hijo Cristian, donde protagonizaron más de un tenso momento. Galdeano llegaba a echarle en cara algunos castigos que le impuso en el pasado: "Te decía que ibas por mal camino y tú ibas por otro camino". La bronca entre madre e hijo no baja el tono, y Maite sentenciaba duramente al que es su hijo: "Lo que veo que tengo en mi casa no lo quiero para ninguna mujer". Este encontronazo terminaba con Cristian huyendo de su madre y afirmando que se iba a su casa, abandonando así el reality.

Además, la madre de Sofía Suescum trabajaba como conductora de autobuses, pero esta dolencia tras pasar por un tribunal le fue reconocida y desde entonces tiene derecho a una pensión mensual que ronda los 1.100 euros. Pero es que además de este cuadro clínico generalizado, era la propia Maite Galdeano que en una exclusiva a Lecturas aseguraba: “Me duelen tanto las muñecas que incluso cortar ajos y cebollas es una dificultad, no puedo cocinar. Me despierto por la mañana como si me hubiera pasado un camión por encima".

Cristian quiso abandonar el concurso tras las duras palabras de su madre @_MaiteGH16_ ???? ¿Qué os parece? https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte7pic.twitter.com/DPW3h66RZS — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) July 2, 2020









Aunque esta no es la primera vez que se ha puesto en duda la enfermedad de la madre de Sofía Suescún. Hace más de un año se la puso en tela de juicio tras sus sendos bailes flamencos con unos tacones altos en el programa en directo de 'Gran Hermano Dúo'. Pero a la vez declaraba en la misma revista: “Por fin hay jueces en los que confiar que me han dado la razón”, dijo la pamplonica tras conseguir una incapacidad permanente absoluta y una pensión de 1.100 euros por sus fuertes dolores.