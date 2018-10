"Todos con casa" planta cara al movimiento 'okupa'

La necesidad agudiza el ingenio y eso es lo que le pasó a Victoria Sánchez.

“Soy Victoria, una madre soltera que no tiene nómina, pero me comprometo a arreglarte la casa si me la alquilas”.

Fue hace nueve años cuando a Victoria se le ocurrió escribir esta nota. Su intención era llenar los buzones de Valencia y ver si alguien accedía a su petición. Se había quedado sin trabajo y necesitaba un lugar óptimo y asequible donde vivir. Su idea tuvo un buen resultado: un propietario se puso en contacto con ella y le alquiló la casa.

Esta mujer emprendedora ya no está en Valencia. Se mudó a Jerez y allí, hace ya tres años, que puso en marcha la asociación "Todos con casa" de la que Victoria es presidenta.

Reformar casas a cambio de alquiler social

Desde la asociación explican que se trata de "una acción social, del derecho que tenemos las personas a una vivienda digna, con una renta asequible y acorde con sus posibilidades".

De momento, Victoria y otros ocho voluntarios ya han reformado 12 casas en la localidad gaditana y han conseguido alojar a familias con perfiles muy diversos: "personas mayores, padres con niños, inmigrantes...".

“Todos con Casa acompaña y ofrece recursos para conseguir una vivienda, para mantenerla y salir de la exclusión social”, en esto se basa la iniciativa de Victoria.

Son los intermediarios entre los propietarios que quieren alquilar su casa y las personas que necesitan una vivienda a bajo coste. Localizan los pisos disponibles, se ponen en contacto con posibles arrendatarios e inquilinos y estudian cómo mejorar y rehabilitar los inmuebles en mal estado para convertirlos en habitables.

La iniciativa de Victoria ha ido creciendo y más de diez empresas, la mayoría locales, la financian.