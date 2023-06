TikTok revoluciona la música con el género del ‘sped up’: así lo utilizan los artistas y afecta a la industria

Las redes sociales se han convertido en el centro del día a día. Tanto que se han convertido en una herramienta de trabajo más en muchos sectores. Actualmente, la que está provocando una revolución es TikTok. Esta red social comenzó como un espacio en el que los más jóvenes compartían sus coreografías y ha terminado siendo un elemento imprescindible para la promoción de contenidos. Ésta se utiliza en todo tipo de negocios, pero ha sido la industria musical a la que ha puesto patas arriba.

La música se ha convertido en el corazón de TikTok, ya que fueron los bailes los que empezaron a acaparar el contenido. De hecho, muchos artistas han comenzado a usar este espacio, que cuenta con más de mil millones de usuarios mensuales, para difundir su música. Desde artistas nacionales hasta internacionales como Major Lazer, Ed Sheeran, Aitana, ABBA, Raphael, Justin Bieber, U2... Incluso algunos como Alejandro Sanz han utilizado esta herramienta para hacer una rueda de prensa en directo y Vetusta Morla retransmitió un concierto.

Además, hay muchos ejemplos de canciones y artistas que han vuelto a sonar gracias a TikTok como ABBA o Raphael. Logrando así resurgir, acercarse a nuevas generaciones y abriéndose a un público mayor. Esto está derivando en más cambios a la hora de trabajar en este sector, ya sea a la hora de crear las canciones, realizar los conciertos o los eventos de promoción.

El porqué del éxito de estas versiones

Muchos artistas han comenzado a componer pensando en TikTok, con el objetivo de dar pie a un trend que termine viralizando el tema. Así lo confirma la DJ Carmen de la Fuente: “Creo que ahora la mayoría compone pensando en TikTok. Creo que es el objetivo de todos los artistas de hoy día, hacer un tema viral en TikTok. Si logras esto, el resto del camino es mucho más sencillo”.

No obstante, todo el tipo de composición que gira en torno a TikTok ha dado pie a una nueva tendencia: ‘sped up’. Este fenómeno consiste en aumentar la velocidad de una canción a un 150% y comenzó a ponerse de moda en la red social gracias a las contribuciones de usuarios anónimos, que modificaban la canción y la compartían para que otros subieran sus propios vídeos y coreografías.

Esta tendencia no solo ha generado nuevos éxitos sino que, también, ha ayudado a convertir en hits canciones que no habían tenido tanta repercusión o temas del pasado como ‘Die For You’ de The Weeknd, ‘Cool For The Summer’ de Demi Lovato o ‘Say it Right’ de Nelly Furtado. Belén Aguilera se sumó a este fenómeno y arrasó con la versión sped up de algunos temas propios como ‘Antagonista’ o ‘Copiloto’. Lo mismo que le ha pasado a Vicco con ‘Nochentera’.

“Lo hice yo porque también produzco. De hecho, casi todo lo que va a salir está producido por mí. La hice porque vi que estaba muy de moda y lo hice un día de coña en mi casa. Lo probé y me flipo, así que lo subí para dar otro tipo de contenido”, cuenta Vicco sobre su versión sped up, haciendo referencia a su gusto por esta tendencia. “Me gusta sumarme a las modas. Consumo bastante TikTok y, de repente, estaba viendo un montón de temas que me molan en sped up y me gustó y quise probar. Estuve jugando ahí y me gustó mucho. Fue decisión personal. Empezó siendo un juego y lo pensé que igual funciona”, agrega.

A pesar de ello, la cantante de ‘Nochentera’ no cree que esto afecte al futuro de la industria musical: “Al final es como un recurso más, como hacer un remix. Es un recurso estético para hacer otro tipo de género. Me parece guay, no creo que afecte negativamente en la música. Es otro tipo de sonido y eso siempre está bien, una constante evolución”. Al igual que cree que es una tendencia que “pasará de moda”: “Todo tiene su momento, pero no lo sé. Yo no creo que lo haga en todas las canciones, pero si pega, guay”.

TikTok, inspiración para componer

De igual manera, Vicco considera que TikTok es una herramienta nueva que solo suma a la música: “TikTok es una plataforma más como Instagram o Twitter, donde mandas mensajes tanto visuales como sonoros. Entonces, yo creo que suma a la música. Es un portal para darte a conocer a un público muy amplio. Es una herramienta muy útil”.

Asimismo, aunque asegura que no lo hace intencionadamente, la artista se ve influenciada por la red social a la hora de componer: “Cuando hice ‘Nochentera’, lo de ‘momento pibón’ no lo metí pensando en TikTok. Pero 10 Segundos después, pensé que igual podía funcionar como trend. Pero a la hora de crear no me afecta. Al escribir para otros artistas, me di cuenta de la importancia de las estrofas pegadizas y los estribillos. Hacer mini estribillos en todas las canciones es una técnica que me gusta utilizar para que la canción sea pegadiza, dinámica y no aburra. Entonces, a la hora de crear no pienso en TikTok, pero, a veces, sale solo. Si encaja bien, pero no mentalizado”.

En conclusión, parece que TikTok lo ha vuelto a hacer y ha creado una nueva tendencia dentro de la industria musical a la que muchos artistas se están sumando para potenciar la promoción y el alcance de sus temas. No obstante, según apunta Vicco, el ‘sped up’ será algo pasajero, aunque, probablemente, vayan llegando nuevas tendencias detrás que sigan revolucionando la manera de crear música.