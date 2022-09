La tecnología que necesita un influencer: desde el tipo de móvil hasta la edición de vídeo

Desde que la palabra 'influencer' llegase a nuestras vidas hace menos de una década, el crecimiento ha sido exponencial hasta llegar a convertirse en una profesión. Y todo ello gracias a las redes sociales, las cuales han sido las precursoras de nuevos puestos de trabajo como este. Ahora las nuevas generaciones nacen con la idea de ser creadores de contenidos. Es más, un estudio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud desvelaba que uno de cada tres jóvenes quiere ser 'influencer' y dedicarse al entorno digital. María Pombo (2,3 millones), La Vecina Rubia (2,8 millones), Alexandra Pereira (2,1 millones), Paula Gonu (2 millones), y un largo etcétera que han llegado a convertirse en personajes famosos gracias a las redes sociales y a ser 'influencers'.

Sin embargo, esos millones de seguidores no se consiguen de la noche a la mañana. No todo es tan fácil como lo pintan (ponerte a grabar vídeos o hacerte fotos a lo loco) y no todo el mundo puede ser 'influencer'. Para ello, además de tener ciertas dotes personales y de desenvolverte bien delante de la cámara, la persona que se dedique a ello debe manejar a la perfección una serie de herramientas para desempeñar su labor al completo. Y es que, lo que se necesita, sobre todo, es tiempo y mucha dedicación si uno quiere triunfar en este mundo de las redes sociales. Aunque eso sí, también hay que tener un poco de suerte para llegar a despuntar entre la cantidad de creadores de contenidos que hay en nuestro país -más de 130.000- y la de 'influencers', por encima de los 9.000. Pero, ¿qué herramientas se necesitan para empezar a labrar tu carrera como 'influencer' o creador de contenido?

Tipo de móvil

A día de hoy, los smartphones han avanzado una barbaridad y prácticamente todos tienen las características necesarias para empezar a crear contenido que merezca la pena. No obstante, siempre será importante elegir el móvil adecuado y el que mayor resolución tenga a la hora de grabar vídeos o hacer fotos. No es tanto la cantidad, sino la calidad del trabajo que realices.

Edición de vídeo y foto

Las nuevas generaciones tienen la edición de los elementos gráficos marcado en su interior, como algo intrínseco. Así lo demuestra el auge de los llamados 'youtubers'. En este caso es importante tener un buen programa de edición, tanto de vídeo como de fotografía, para crear contenidos originales y que enganchen al público al que te quieras dirigir. Las correcciones de color en una imagen, el acabado del vídeo con efectos o transiciones, y los montajes de instantáneas, son elementos que puedes introducir para obtener un resultado más interesante.

Aplicaciones del smartphone

Hoy día, hay multitud de aplicaciones que nos ayudan en nuestra carrera como 'influncers' o creadores de contenido. Estas nos permiten darle un salto de calidad a lo que generemos con nuestro smartphone. Eso sí, es una inversión que hay que realizar si quieres mejorar.

Análisis de las redes sociales

Algo que te ayudará a crecer es hacer un seguimiento de lo que subes a la hora de publicar tu contenido. Para ello tienes que tener las aplicaciones convenientes para que te aporten todo el análisis de lo que estás generando con tu propia marca personal. La analítica es una de las cosas más importantes y que pocos 'influencers' o creadores de contenido tienen en cuenta.

Comunicación y marketing

Cada vez más 'influencers' tienen un equipo de comunicación y de marketing detrás, con el fin de mejorar su marca personal. Esto es un dinero extra que sabes que, en el momento en que vayas creciendo, vas a tener que invertir. En caso de que aún no factures lo suficiente como para permitírtelo, existen otras alternativas que puedes utilizar, como las diversas páginas webs que te explican cómo ir creciendo y cómo sacar el mayor partido al contenido que generes.

En definitiva, ser 'influencer' o convertirte en creador de contenido es más difícil de lo que nosotros nos pensamos. Es un trabajo diario, constante, que requiere de tiempo y, sobre todo, requiere de tener en tu haber las herramientas necesarias para llevar tu labor a cabo. Eso sí, además de la dedicación, también precisa de una pequeña inversión de dinero inicial para empezar a consolidar la nueva profesión en la que nos vamos a embarcar.