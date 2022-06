¿Por qué los jóvenes quieren ser 'influencers'?: "Hay un deseo de dedicarse a ello"

La nueva moda es ser influencer. Todos vemos la rentabilidad de estas nuevas figuras surgidas en las redes. Otros, sin embargo, cuestionan si es ético pagar ese dinero por una “simple foto”. Pero la cuestión, como en todo, radica en ir más allá: en estudiar el alcance de esa “simple foto”, en el impacto y en la cantidad de gente a la que pueden llegar con un solo post. La realidad, en cualquier caso, muestra que 1 de cada 3 jóvenes de nuestro país quieren ser influencers.

No obstante, no es tan sencillo como parece: solo en Instagram hay más de 200 millones de usuarios con más de 50 mil seguidores, el mínimo necesario para poder vivir de la publicidad en esta red social. Alejandro Gómez es sociólogo y del centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud y ha asegurado en 'La Tarde' que es difícil determinar los motivos que empujen a los jóvenes a querer dedicarse a esto. "Antes no se buscaba ser 'influencer' o dedicarse a la creación de contenido", ha advertido.

Ahora, sin embargo, "hay un deseo de dedicarse a ello". En un estudio que ha realizado, al preguntar a los jóvenes sobre la creación de estos contenidos, asegura que se perciben "ciertas cosas que pueden apuntar a estas motivaciones". En estos momentos, los jóvenes consideran que las redes sociales son canales "más libres que los medios tradicionales a la hora de expresar diferentes cuestiones".

Por otro lado, consideran que es un "canal perfecto para activismos, abanderar causas sociales y determinadas cuestiones", así como que la propia juventud "abandera la causa de la creación de contenidos", ha argumentado.

En este sentido, podríamos estar frente a un "brecha generacional". Además, el sociólogo ha argumentado que el término "se determina por la plataforma" y no siempre "es la misma cosa". "Se pueden apuntar ciertas diferencias pero realmente no es determinante, es una cuestión de