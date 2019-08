El susto de muerte que se llevaron dos pescadores con la enorme criatura que salió del agua

Dos jóvenes fueron a pescar a un área del Parque Nacional Kakadu, en el norte de Australia. Decidieron grabar su día de pesca. Un día soleado y que esperaban tranquilo. Lo que no sabían es que el vídeo se iba a volver viral en cuánto lo subieran a Facebook por un suceso que les dejó boquiabiertos. Cuando estaban con las cañas en el agua pescando un pez, observaron que había una presencia. De pronto, sacaron al pez y la caña del agua y empezaron a correr al salir del agua un enorme cocodrilo. Este animal atemorizó a los pescadores que dejaron al pez en el suelo y salieron corriendo. No dudaron también tirar las cañas al suelo para huir del lugar. Finalmente el cocodrilo se comió al pez, sin causar mayor inconveniente.

Pese a considerarse una zona peligrosa, las aguas de Cahills Crossing son muy frecuentadas por turistas, quienes suelen ignorar la señalización de advertencia en el sitio ingresando al lugar y exponiendo sus vidas. Nunca esperas que una zona con señalización se vaya a cumplir, y eso deberieron de pensar esta pareja que se lanzó a pescar en este parque. El susto que se llevaron fue grande ya que no esperas estar pescando peces pequeños y que de repente te salga del fondo del mar un cocodrilo. Además, es que el agua estaba sucia y oscura, así que la presencia del animal se hacía más difícil de intuir.

Ante el suceso, algunos de los usuarios de Twitter, no dudaron en comentar esto.

Do you see them in the irrigation channels Luke? ��