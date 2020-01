El surrealista intento de un padre que no consigue enseñar a su hijo a hacer 'un ángel de nieve'

Días de invierno, días de nieve. ¿A quién no le han entrado ganas de tirarse al suelo y hacer un ángel, al levantar la persiana de su casa y ver que todo el suelo está cubierto de nieve? Este padre ha intentado que su hijo lo haga cuanto antes. Al principio le enseña de pie, el padre mueve los brazos para que el hijo lo imite. El niño lo mira extrañado pero empieza a mover sus brazos a su manera sin conseguir el objetivo.

El video se ha hecho viral gracias a un usuario de Twitter que lo ha compartido en las redes sociales. El vídeo en cuestión, que ya registra más de 10 mil vistas, termina con el padre agarrando la mano y el pie del niño pero sin el ángel hecho sobre la nieve. Muchos twitteros se han hecho eco de este vídeo que acumula más de 350 retuit y cerca de 900 'me gusta'.

Dad tries unsuccessfully to teach his kid how to make a snow angel pic.twitter.com/fYNy94i5s4