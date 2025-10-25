Pedro Martín, especialistra arbitral de Tiempo de Juego, sobre el penalti de Copete sobre Gerard Moreno: "Lo me disgusta es que los árbitros piquen cuando los jugadores fuerzan el VAR"

Gerard Moreno adelantó este sábado al Villarreal en Mestalla, en su partido número 300 con el conjunto amarillo, con un gol de penalti en el minuto 45 después de recibir un pisotón de José Copete cuando mejor estaba el Valencia, que apretó en los últimos minutos al Villarreal con una múltiple ocasión, un chut de Luis Rioja que fue rechazado por Luiz Júnior y una ocasión de Javi Guerra que se marchó rozando el poste.