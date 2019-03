Un suicida no quiere acabar con su vida: quiere acabar con su sufrimiento

Las abrumadoras cifras ponen de manifiesto que la realidad de estas muertes supera con creces a los fallecidos en carreteras o por violencia machista donde se vuelcan muchos recursos. Tres de cada cuatro personas que se suicidan son hombres, es la primera causa de muerte por factores externos en España. Los expertos que se han dado cita este miércoles en Madrid para visibilizar esta realidad y aportar soluciones, piden más ayuda y recursos públicos para prevenir y atender a estas personas y sus familias.

Es el caso de José Luis Herrera, este canario explicaba nervioso y emocionado que ha intentado quitarse la vida en cuatro ocasiones. “Sufrimiento, sufrimiento, y sufrimiento despertarte a las tres de la mañana, y pensar ¿qué hago?, ¿voy y me tiro por un puente o llamo a urgencias? Simplemente y llanamente no quieres irte de la vida, lo que quieres es dejar de sufrir, por eso es verdad que se dejan señales. Se llaman conductas suicidas porque se suele reincidir; de la última acabé de milagro”. No es fácil verbalizarlo para una persona que ha pasado por esto, pero José Luis busca el lado positivo: “ Yo creo que estoy aquí porque tengo que desempeñar una misión, el trabajo de luchar y enfocarme en ayudar a otras personas que como yo están pasando un proceso de sufrimiento. Ahora estoy muy recuperado, soy como el ave fénix, estoy muy bien, he resurgido. Porque que todo el mundo entienda que cuando llegas a esos límites, lo que quieres es dejar de sufrir.”

Es algo que repiten constantemente porque es un tabú, un mito social arraigado en la opinión pública. Una persona que se suicida no intenta llamar la atención, lo que quiere es terminar con ese sufrimiento, acabar con el dolor que siente. Por eso es importante la prevención desde diferentes ámbitos. El 65% y 90% de los suicidios están relacionados con la salud mental. La mortalidad por suicidio de las personas con esquizofrenia es nueve veces mayor que la población general y en la depresión mayor el riesgo se multiplica por veintiuno según la OMS.

Por un lado como recuerda Nel González, presidente de Salud Mental España, “hay que empezar a hablar de salud mental y del bienestar. Debemos identificar esos peligros sociales que llevan al sufrimiento, al estrés, a la depresión. Es un cambio de filosofía que debe partir de la sociedad. Desde la educación una vida más humana, menos competitiva algo que debe abordarse desde la educación más temprana”.

Pero sin duda, reconocen que es necesaria una reivindicación política para implementar medidas eficaces para las personas con tendencias suicidas y sus familias. “Este problema es real y hay que abordar y poner los medios para ello y el teléfono que le pedimos a la ministra puede ser una herramienta potentísima.” El colectivo de salud mental lleva tiempo reivindicando la puesta en marcha de un teléfono público que atienda a quien pueda necesitarlo para salvar vidas. “Cualquier persona que lo vea en su entorno, en un compañero de trabajo, en tu hija que la ves rara... puedas hacer una consulta y a lo mejor es una falsa alarma, pero hay que poner medios para que la gente pueda ayudar. No hay que olvidar que si el que está al lado no hace nada la culpa le persigue de por vida, la culpa acaba con ellos también”, recuerda González.

El efecto colateral del suicidio es brutal. Se estima que afecte a seis personas del entorno del suicida, eso si no sucede en un centro de trabajo o en un centro escolar que la cifra se multiplica.

La ministra de sanidad María Luis Salcedo ha anunciado que “estamos trabajando en una estrategia de salud mental que está prácticamente ultimada sobre suicidios y autismo. En un par de meses veremos si se puede poner en marcha uno de los puntos que es el teléfono de atención similar al 016”. Según las ministra hay que sensibilizar a la persona y al conjunto de la sociedad. Para la OMS el suicidio es el mayor problema de salud pública en Europa.