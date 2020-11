Sigue en directo las manifestaciones contra la 'Ley Celaá' en toda España

11:27 La manifestación de Más Plurales en protesta contra la nueva Ley de Educación del Gobierno ya ha salido de su punto de partida desde la Plaza de Cibeles a través del Paseo de la Castella en una movilización a través de vehículos por las restricciones sanitarias de la pandemia.

Vídeo

11:10 Jesús Muñoz de Priego, portavoz de Más Plurales, en Fin de Semana de COPE: "Ellos promueven el igualitarismo, que nadie pueda elegir porque todo es igual".

Audio

"Ellos acaban derogando una norma que no es de consenso como la LOMCE, y que no es buena, y el argumento era que no se trataba de una ley de consenso, y ahora hacen otra ley que no es de consenso", criticaba junto a Cristina López Schlichting.

11:05 Arranca en Madrid la manifestación contra la LOMLOE en Madrid, teñida de naranja.

11:00 Desde las 11 arranca en toda España y a través de 50 ciudades una gran manifestación nacional impulsada por la plataforma Más Plurales contra la nueva 'Ley Celaá' nombrada como la LOMLOE y aproabda sin ningún apoyo de parte de los principales partidos de la oposición. Centenares de personas han arrancado la movilización en Madrid donde al mediodía tendrá lugar la lectura de un manifiesto para condenar los ataques tanto a la educación concertada como a la libertad de Enseñanza.