Más Plurales: “La Ley Celaá encamina al intervencionismo y a que elijan quienes tienen más recursos”

Más de 50 ciudades en toda España marchan este domingo contra la nueva Ley de Educación conocida como la LOMLOE aprobada por el gobierno de coalición y que supone un ataque directo a la enseñanza concertada. Más Plurales es la plataforma que ha impulsado la movilización que, a través del color naranja, lidera una gran protesta a lo largo del país: “Lo que potencia esta ley es que solo puedan elegir en enseñanza los que tenga recursos económicos”, critica en Fin de Semana de COPE Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la plataforma.

“La mayor forma de igualdad es que todos los ciudadanos elijan cual es el mejor colegio para sus hijos”, explica el representante de la asociación. “Ellos promueven el igualitarismo, que nadie pueda elegir porque todo es igual”. Y es que, advierte Muñoz De Priego en COPE que la ya conocida como la ley Celaá encamina al intervencionismo “en el que es la Administración es la que elige y hacia una escuela pública única”.

Una Ley sin diálogo social

“Ellos acaban derogando una norma que no es de consenso como la LOMCE, y que no es buena, y el argumento era que no se trataba de una ley de consenso, y ahora hacen otra ley que no es de consenso”, subraya el portavoz de la manifestación a Cristina López Schlichting.

GRAF1729. MADRID, 19/11/2020.- Miembros de la plataforma Más plurales se manifiesta este jueves en frente del Congreso de los Diputados en Madrid por la nueva ley de educación Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ley Celaá. EFE/MariscalMariscal

Destaca Muñoz de Priego que esta LOMLOE cumple la singularidad de no dejar expresarse a la comunidad educativa en el Congreso. “Es la primera ley educativa en la que la comunidad educativa no ha podido expresarse dentro de la Comisión de Educación”, explica en Fin de Semana. “Esta no es la ley que necesitamos ni la ley que merecemos”.

“Esta es la ley aprobada con el menor número de votos. La mitad del hemiciclo aplaudiendo y la otra mitad pidiendo libertad”, concluye

Teñir España de Naranja

Una manifestación que tendrá lugar este sábado en más de 50 ciudades, todo ello bañado con el significativo color naranja que ya se ha convertido en símbolo de protesta contra la LOMLOE. “Vamos a teñir de naranja España, que se haga visible el rechazo a una ley tan partidista y tan intervencionista” destaca el convocante.

“Hay una cosa evidente: han intentado evitar el debate social, pero ya se está hablando de la ley en los medios de comunicación, en los grupos de Whatsapp, en las reuniones familiares… Y si, algo esta claro, es que cuanto más conocimiento hay de la ley, más se rechaza”.