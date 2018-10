¿Será este sábado el último cambio de hora?

Hace más de una década que se viene planteando la posibilidad de que el reloj permanezca siempre invariable en el horario de verano. Muchas voces expertas vienen sugiriendo que el adelantar o atrasar una hora el reloj en primavera o en otoño, respectivamente, no proporciona los tan cacareados beneficios económicos que en realidad es el motivo por el que manipulamos hacia adelante o hacia atrás las agujas del reloj.

Hace dos años, cuando estábamos a punto de cambiar al horario de invierno, un grupo de eurodiputados entre los que es encontraba el español Ernest Maragall aseguraban ante el Parlamento Europeo que " existen pruebas científicas que demuestran que el cambio de horario no consigue los beneficios deseados, lo que pone de manifiesto la necesidad de reconsiderar esta práctica" y planteaban a la cámara estas preguntas:

1. ¿Cómo valora la Comisión los beneficios y los costes de la práctica del cambio de hora, teniendo en cuenta los datos relativos a los siguientes sectores: energía, salud, agricultura y transporte?

2. ¿Cuál es el efecto del cambio de hora en la salud de los ciudadanos y, en particular, en la de las personas más vulnerables, como los niños y las personas mayores?

3. ¿Cuál es el impacto del horario de verano en la competitividad de la industria europea, en particular en lo que respecta a los precios de la energía y el consumo?

Requerimientos que llevaban a la Comisión Europea a realizar una encuesta entre los ciudadanos de la Unión que mayoritariamente se han manifestado a favor de no cambiar el horario de verano. El 84% de los encuestados, cinco millones de ciudadanos comunitarios, han votado a favor de abolir el cambio de hora. La consulta no es vinculante, pero será tenida en cuenta por la Comisión Europea a la hora de tomar una decisión.

.@JunckerEU @morgenmagazin “Millions of citizens said they don’t want keep changing the clocks anymore. @EU_Commission will do what they say.” Legislative proposal to follow. #summertime #Sommerzeit pic.twitter.com/OAT4XP0zHD