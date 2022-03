El sencillo truco para encontrar la gasolinera más barata cerca de casa: ahórrate hasta 12 euros

La guerra en Ucrania ha disparado el precio de muchos productos, entre ellos la gasolina. Con el precio de tendencia al alza desde hace meses, la invasión rusa en territorio ucraniano ha supuesto un importante golpe que ha provocado registros históricos en los paneles luminosos de todas las gasolineras de nuestro país.

En pocos días se ha producido una relevante variación por litro, subiendo una media de 30 céntimos en esta primera parte de marzo. Por ello, son muchas las personas, sobre todo aquellas que dependen cada día de un vehículo para hacer su vida, que se han visto obligadas a buscar algunos trucos para intentar dar con la gasolinera cercana más barata. Por eso, te explicamos este sencillo truco para que des con ella en poco tiempo y para que puedas ahorrar hasta 12 euros en función de tu comunidad autónoma.

Para dar con la gasolina más barata cerca de ti, simplemente necesitas conexión a internet y la aplicación de Google Maps. Este servicio de Google te permite ver todas las gasolineras que están a tu alrededor, tomando como referencia la gasolina 95. Además, en algunos casos podrás acceder a su sitio web y comparar los precios de todos los carburantes.









El delicado momento que atraviesan las gasolineras

El presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEES), Jorge de Benito, ha alertado de que el sector está ganando de media dos céntimos por litro, cuando para tener beneficios debería percibir al menos 10 céntimos, y augura cierres en las gasolineras con menos capacidad de venta.

En una entrevista telefónica con Efe, De Benito ha explicado que, aunque las subidas en el precio del carburante debido al conflicto en Ucrania tienen como mayor perjudicado "al consumidor final", los gasolineros están tratando de no subir los precios a costa de sus pérdidas.

El presidente de la confederación ha señalado que muchas estaciones de servicio se van a encontrar con problemas cuando tengan que reponer el combustible, ya que el precio de los camiones de gasolina ha subido "hasta 10.000 euros" en apenas dos semanas. "Su beneficio (el del gasolinero) es su sueldo, y si trae gasóleo es para venderlo a pérdidas", ha insistido el empresario, quien incide en que "muchos no van a poder pedir el siguiente camión".



Esto, unido a los precios de la energía y los costes de mantenimiento de las estaciones, puede poner en peligro la supervivencia de algunas gasolineras. "Hay compañeros que ya me están diciendo que van a tener que cerrar", ha advertido.

Además, De Benito ha señalado que estos cierres potenciales afectarán a los negocios pequeños, que no tienen tanta capacidad para afrontar las pérdidas, como es el caso de las gasolineras de la 'España vaciada'. "El 60 por ciento de las gasolineras en España son pymes familiares, no grandes empresas", ha recordado y añade que el barril de petróleo lleva subiendo "meses" y no lo han repercutido en proporción en el precio final.