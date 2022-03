Semana Santa con "normalidad" y pandemia hasta final de año

Nadie apuesta por la estrategia de “Covid cero”. Los expertos consultados por COPE aseguran que la desaparición total de virus es poco realista y prevén que empezaremos a convivir con la Covid-19 como un virus respiratorio más, gracias a las vacunas y la debilidad que esperan que sigan demostrando las nuevas variantes del SARS-Cov2.

La duda radica en saber cuándo llegará el fin de esta crisis sanitaria mundial provocada por una pandemia que se ha cobrado la vida de 6 millones de personas en todo el mundo. Por eso, COPE se lo ha preguntado a los mismos especialistas que llevan 24 meses luchando contra este virus, como el Dr. Tomàs Pumarola, jefe de servicio de Microbiología del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, que se muestra convencido de que “realmente, esto es el principio del fin de la pandemia, porque tenemos a la mayor parte de la población con algún tipo de protección (respuesta inmune capaz de hacer frente al virus ya sea por infección previa o por vacunación). Esta es la situación en la que estamos actualmente”.

Las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad apuntan a que, aproximadamente, el 85% de la población tiene anticuerpos tras haberse puesto la vacuna, pero el Dr. Pumarola cree que “estamos muy por encima de esta cifra y probablemente rondamos el 95%. Esto es lo que hace que pasemos de un escenario de “primoinfección” (la primera vez en la que nos infectamos y donde se registra la mayor parte de la gravedad) a un escenario de reinfecciones, con presencia de anticuerpos que evitan que este virus pueda reproducirse provocando una infección grave”.

Una opinión que comparte en COPE Salvador Macip i Maresma, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña UOC. Este médico e investigador nos recuerda que “el principio del fin de la pandemia llegó cuando empezamos a vacunarnos. Ha sido el giro más importante que ha habido hasta el momento, lo que pasa es que es un fin largo y todavía estamos en pandemia y es difícil de predecir cuándo se va a acabar realmente. Es un poco pronto para cantar victoria en este sentido”.

PANDEMIA HASTA NAVIDAD

Los índices de vacunación varían dependiendo de la zona del planeta en la que estemos viviendo, pero, en general, el mundo está muy lejos del objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud de vacunar al 70% de la población de cada país para mediados de 2022. España es uno de los pocos países que lo cumple, con cerca del 93% de la población mayor de 12 años con la pauta completa.

Esa falta de homogeneidad en la población mundial vacunada y el aumento de contagios que vuelve a azotar a Europa es lo que lleva a decir en COPE al profesor Salvador Macip que “la normalidad no llegará para Semana Santa. ¡ para nada!. Otra cosa es que nosotros hagamos vida normal,pero la pandemia sigue existiendo. Nos quedan meses de pandemia y con una variante tan contagiosa como ómicron no podemos hacer vida normal y hacer ver que el virus no existe. La normalidad la recuperaremos quizáa finales de año, depende de nuestro comportamiento y el del virus.

El Dr. Tomàs Pumarola se muestra algo más optimista, aunque reconoce en COPE que “el deseo de todos es que después de Semana Santa entremos en normalidad y que todo volverá a ser como antes, pero no deja de ser un deseo y no una predicción. Lo que hemos aprendido todos con este tipo de virus es que nos puede sorprender en cualquier momento y que, por lo tanto, puede aparecer una nueva variante y ser todo completamente diferente, aunque es harto improbable. Todo es posible porque en biología no existen verdades absolutas y no podemos predecir.”

Una de las pocas cosas que tenemos claras a estas alturas de la pandemia es que ha provocado una alta mortalidad. Concretamente 102.392 defunciones en España recogidas oficialmente por el Ministerio de Sanidad. De ellas, 5.000 se registraron en el pasado mes de enero, que hizo que se equiparara a la tercera ola, que fue altamente letal en el invierno del año pasado. Además, la sexta ola se ha cobrado otras 13.973 muertes desde el pasado mes de diciembre y ha habido más contagios que en todo el resto de la pandemia. Pero esto son las cifras oficiales, porque la revista científica The Lancet acaba de publicar que en España han fallecido más de 160.000 personas en toda la pandemia.

Por este motivo, un tercer experto, el Dr. José Miguel Cisneros, director de la unidad de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío y co-investigador responsable del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) confirma en COPE que “el principio del fin de la pandemia empezó el año pasado con la introducción de la vacuna y han sido ellas y la inmunidad natural adquirida por la infección las que nos acercan a una situación máspróxima de que termine la pandemia”.

SEPTIMA OLA

La BA.2, conocida como la ómicron silenciosa, es la variante que está provocando el aumento de contagios en Alemania, el Reino Unido, Irlanda y Holanda y aparece en un 86% de las infecciones de la actual ola de coronavirus en Asia Oriental y el Pacífico.

España no se ha subido todavía a esa nueva ola, aunque los casos registrados la semana pasada confirman un estancamiento en el descenso de la sexta ola. Además, la variante BA.2 ya está presente de forma mayoritaria en todo el territorio nacional, según el último informe de Sanidad.

Analizando estos datos, el profesor Salvador Macip se muestra convencido en COPE de que “séptima ola va a haber, casi seguro. Lo estamos viendo en los países que han empezado a relajarse y cuando deja de haber restricciones empiezan a subir los casos, como en Reino Unido, Italia y buena parte de Europa sigue este ritmo. Por tanto, habrá ola. La cuestión es cómo de pronunciada va a ser y dependerá de si dejamos todas las medidas de control. Si nos relajamos al estilo inglés, que es no hacer nada, el rebrote es inmediato y muy pronunciado”.

Sin embargo, no todos los expertos se atreven a llamarlo “oleada”, porque, como explica en COPE el Dr. Pumarola, “más que olas, yo creo que en el futuro este virus creará picos de infección o transmisión, pero la mayoría de infecciones serán benignas y la gravedad estará asociada a la población más vulnerable. No podríamos contarlo como olas sino como brotes epidémicos que se irán sucediendo año tras años como pasa con otros virus respiratorios”.

Solo una enfermedad ha sido erradicada en toda la historia. Fue la viruela en 1.980 y no parece que vaya a ocurrir lo mismo con la Covid-19. Su desaparición no se contempla en un horizonte cercano y, por ese motivo el Dr. Cisneros asegura en COPE que una nueva ola “deprende de que surja una nueva variante que sea capaz de evadir la respuesta inmune de las vacunas y de la inmunidad natural adquirida por la infección de otras variantes. La aparición de una nueva variante con esas características no es imposible, pero no hay indicios de que va a suceder”.