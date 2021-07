La Seguridad Social lanza un aviso importante sobre los pagos con Bizum: “Si recibes el mensaje, no lo abras”

Bizum se ha convertido, en muy poco tiempo, en una herramienta indispensable para muchos usuarios de banca en nuestro país. Este proveedor de servicios de España facilita realizar transacciones de un modo muy rápido y sin prácticamente barreras, lo que ha provocado que se incremente exponencialmente su uso. Cada vez más bancos se unen a este sistema y los usuarios están muy satisfechos con él. Ya no es necesario intercambiar cuentas bancarias y esperar al cargo. El envío es instantáneo y solamente con conocer el teléfono de nuestro destinatario basta para realizar el pago.

Por este mismo motivo, y por la facilidad que existe para hacer pagos rápidos a través de la aplicación, se han multiplicado el número de estafas que utilizan este servicio. La última ha llegado desde la Seguridad Social, que está intentando que tanto trabajadores como contribuyentes tengan en cuenta que el departamento público no trabaja con Bizum, y por ello ningún tipo de pago o ingreso que se notifique al usuario a través de un mensaje o un correo electrónico es un fraude.





La alerta de la Seguridad Social por el uso de Bizum

En las últimas semanas han circulado diversos mensajes, tanto de texto como por coreo electrónico, en los que se advierte al usuario que tiene un pago pendiente por parte de la Seguridad Social. A continuación, consta que dicha operación deberá abonarse a través de la aplicación, lo cual hace que la transferencia sea inmediata.

Una vez enviada no hay posibildiad de que pueda cancelarse y tampoco puede devolverse salvo que el destinatario haga una devolución de ese dinero. Por ello, la Seguridad Social ha querido alertar a todos los usuarios para que sepan que cualquier pago que se pida por parte de la organización, si se recibe a través de un mensaje o un correo, y consta específicamente que el pago deberá realizarse a través de la aplicación, no se realice, ya que se trata de un fraude.





"La Seguridad Social no utiliza Bizum para ingresar prestaciones. Si recibes una llamada, SMS o correo electrónico, no lo abras. No piques. Estafa", consta en un mensaje de redes sociales publicado por Atención a la Ciudadanía de Seguridad Social.

????Recuerda: La Seguridad Social NO utiliza Bizum para ingresar prestaciones.

??Si recibes una llamada, SMS o correo electrónico en ese sentido, no lo abras. #NoPiques#estafa — Atención a la ciudadanía de @inclusiongob (@incluinfo) July 8, 2021





Cambio en los pagos de Bizum

Bizum admite operaciones que oscilan entre 0,5 euros y 1.000 euros. Además, esta aplicación tampoco permite recibir al día más de 2.000 euros mediante este sistema y, como mucho, se pueden incluir 30 destinatarios en cada envío.

No obstante, desde mediados del mes de junio, el servicio de pago redujo el número de pagos mensuales que podrás recibir por Bizum a 60, frente a los 150 que estaban permitidos hasta ahora.

El director de Desarrollo de Negocio de Bizum, explicaba este cambio al diario 20 minutos y uno de los motivos por los que tomaban esta decisión: "Tras más de cuatro años de servicio, ajustamos la operativa a la realidad de uso más habitual entre los bizumers, de los que solo el 0,07% reciben más de 60 bizums al mes".