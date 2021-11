El sector de la alimentación no prevé un desabastecimiento en Navidad aunque sí subirán los precios

El pasado viernes conocimos el dato definitivo del IPC del mes de octubre. 'El precio de la vida' que muchos le llaman. Y confirmó que en octubre los precios subieron un 5,4%, el mayor incremento de los últimos 29 años. El principal motivo: el encarecimiento del precio de la luz que después se traslada a todos los sectores. De hecho, este mismo miércoles el megavatio hora se situará de media en los 194 euros.

Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS -la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados- es tajante. 'En alimentación nuestro país se beneficia de ser uno de los primeros productores del mundo. El primero en aceite de oliva, el segundo en vino, el primero en la UE de frutas y hortalizas... Somos una gran potencia agroalimentaria y eso se está notando en un momento como este en el que hay una gran tensión en los mercados internacionales por materias primas, por los fletes, por importaciones... Pero, sin embargo, en el ámbito alimentario tenemos que estar mucho más tranquilos que en cualquier otro sector. No hay riesgo de desabastecimiento. No lo hubo en un momento tan difícil como en el confinamiento con los mercados parados durante la crisis del COVID en su momento más complejo, se demostró que la sociedad estaba completamente abastecida y no tenía que tener ningún miedo... Ahora son tensiones normales por la reactivación de la economía y problemas de abastecimiento especialmente en mercados internacionales'.

Sí admite que hay algún producto que ha tenido problemas de abastecimiento pero lo achaca a un factor puntual o logístico. 'Es el caso de envases de vidrio de determinadas bebidas alcohólicas o algún producto asociado a grandes importaciones pero el 85% de los alimentos que consumimos se producen aquí. Son de producción nacional'.

La pandemia ha cambiado nuestra forma de consumir

García Magarzo echa la vista atrás. A marzo de 2020. 'Entonces se aconsejaba a los ciudadanos que fuesen menos veces a las tiendas y pasasen en ellas el menor tiempo posible. Ello disminuyó la frecuencia de compra. Aumentó, por tanto, el ticket medio. Acumulábamos en aquel momento. Desde entonces hemos estado bastante tiempo acudiendo menos a las tiendas físicas. Sin embargo, eso ahora se ha normalizado. Hoy en día compramos con normalidad y hemos vuelto a una frecuencia de compra y ticket medio normal, similar a antes de la pandemia. Hay que tener en cuenta que además durante mucho tiempo la hostelería y la restauración han estado cerrados y aunque ahora se están recuperando están a cierta distancia del consumo fuera del hogar que hacíamos antes. Eso hace que en los supermercados se compre más. Esto es normal pero a medida que la situación sanitaria finalmente se vaya despejando y no haya riesgos asociados a ninguna actividad se normalizará'.

Fake news y globalización

En el ánimo de los consumidores pesan también noticias alarmistas como la del posible apagón en Austria o las recomendaciones del Gobierno chino para hacer acopio de alimentos. El director general de ASEDAS hace un llamamiento a la calma. 'Consultándolo con personas que viven y trabajan allí nos han explicado que son absolutamente normales. Que eso no tiene nada de particular allí. Aquí, sin embargo, genera un impacto porque parece que hay que cambiar el comportamiento. Y en absoluto. Hay que consumir con normalidad y con confianza'.

Magarzo lo asocia al impacto que ha generado la pandemia. 'Desde ella estamos especialmente sensibles a este tipo de noticias y se mezcla todo: crisis energética y de determinados productos que están altos. Es normal esta sensibilidad porque hemos vivido una situación muy difícil pero hay que devolver la tranquilidad. Desde luego, en el mercado de alimentación España tiene una posición de privilegio. Somos un gran productor, un gran fabricante y tenemos una gran distribución'.

En este punto insta al Gobierno a brindar una mayor seguridad jurídica. 'En estas últimas semanas estamos hablando de la crisis energética y del incremento de los precios fundamentalmente en la electricidad. Hemos visto que desde mediados de septiembre se han tomado decisiones regulatorias en un sentido y que luego se corrigen. En algún caso se ha puesto en cuestión los contratos de suministro eléctrico que tenían las grandes empresas y que les permitían trabajar con precios estables, algo necesario. Aunque la situación es difícil la labor del Ejecutivo es trasladar tranquilidad. Si no hay seguridad jurídica no se puede operar. Bastantes problemas tenemos como para que la regulación aumente esos problemas por razones no suficientemente meditadas o que no partan de un diálogo con los sectores'.

La subida de precio... ¿Cuándo se frenará?

'Hay un incremento moderado del precio asociado al incremento del precio de la luz o de los carburantes y sí, ha subido un pelín. Hay voces de expertos que hablan de una moderación a principios del año y de una estabilización a partir de marzo. Eso sería muy deseable. Las circunstancias son difíciles. Venimos de año y medio de una crisis social, sanitaria y económica muy profunda. Hay costes básicos de materias primas para la producción de alimentos que están muy altos. Es el caso de los cereales o de los fertilizantes'.