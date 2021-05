Sara Carbonero rompe su silencio tras semanas y habla claro sobre su situación sentimental

La ruptura entre Sara Carbonero e Iker Casillas ha sido una de las noticias más importantes de los últimos meses en la crónica social, después de que la pareja formada por el futbolista y la periodista llevase más de una década juntos. A pesar de lo complicado que supone atravesar una situación así, Iker y Sara siempre han defendido que su relación es cordial, debido al cariño que ambos se tienen y por el bien de sus hijos, incluso ambos se intercambian muestras de cariño a través de las redes sociales.

Lejos de su situación personal, ambos se encuentran centrados en sus diversos proyectos profesionales y también en sus núcleos de confianza. En el caso de Sara, una de las personas más importantes que está acompañándola durante esta travesía es la periodista de Telecinco Isabel Jiménez, que siempre que puede saca un rato para estar cerca de su compañera y amiga para compartir juntas divertidas tardes de ocio y charla.





En uno de estos últimos encuentros, Sara Carbonero ha aprovechado el buen tiempo que empieza a hacer por las tardes en Madrid para marcharse hasta una de las terrazas de la capital y compartir junto a Isabel Jiménez una pequeña sesión de fotos, de la que ha salido una instantánea que no ha dudado en compartir en sus redes sociales.

Las reflexiones más personales de Sara Carbonero

En pleno centro de Madrid, con el edificio Metrópolis de fondo y con la Gran Víaatardeciendo, Sara ha querido publicar una imagen bastante ambigua, ya que la periodista se fusiona con el ambiente urbano de Madrid. Esta instantánea ha sido utilizada para compartir un mensaje con el que ha querido resumir su estado de ánimo: "Le dije que me sonriera porque ya no era precipicio, le dije despreocupada: 'Sonríeme, que ya no hay riesgo de caída.

Ya no estoy rota'".













Esta pequeña reflexión se une a otra, publicada horas antes y que también apunta al lado más personal de la periodista, ya que es otro poema muy personal y del gusto de la periodista. "Calma. Todo está en calma. Deja que el beso dure. Deja que el tiempo cure. Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo" .













Con estas dos publicaciones, la presentadora se abre a sus seguidores mostrándose confiada con el futuro y demostrando que con el paso de los meses las cosas están volviendo a su cauce. Ahora, Sara Carbonero sigue disfrutando de su trabajo en la radio y se encuentra centrada en multitud de proyectos dentro y fuera de los medios de comunicación.