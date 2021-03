Santiago Segura, obligado a dar explicaciones por su última broma sobre AstraZeneca: "A ver, era un chiste..."

AstraZeneca es una de las vacunas contra la covid-19 que más controversia está generando en todo el mundo por sus fuertes efectos adversos. Varias personas han fallecido tras recibir la vacuna. Y los expertos respaldan que los viales han obtenido el certificado de seguridad y que la gran mayoría de las personas no han mostrado efectos secundarios. Sobre esta problemática se ha pronunciado Santiago Segura a través de su cuenta oficial de Twitter y no ha dejado indiferente a nadie: "Un día eres joven, y al siguiente te libras de que te pongan AstraZeneca..."

Un día eres joven, y al siguiente te libras de que te pongan la AstraZeneca... — Santiago Segura (@SSantiagosegura) March 12, 2021

Un mensaje que se acerca a los 100 retweets y 1.000 'likes'. Numerosos usuarios recriminaban estas palabras y otros se tomaban ese tweet con humor. El humorista se ha visto obligado a pedir disculpas para realizar la siguiente aclaración: "A ver, era un chistecillo, está claro que ante el horror que anda ahí fuera, cualquier vacuna es buena (y la única solución conocida, de momento). Yo (en cuanto me llamen) me vacunaré, con lo que me toque".

A ver, era un chistecillo, está claro que ante el horror que anda ahí fuera, cualquier vacuna es buena (y la única solución conocida, de momento)

Yo (en cuanto me llamen) me vacunare, con lo que me toque. pic.twitter.com/SjtjvfKnW4 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) March 12, 2021

Una rectificación que ha sido valorada de forma positiva por sus seguidores y por el resto de tuiteros. Segura ha sido consciente de las críticas que ha recibido por sus palabras y se ha apresurado a aclararlo. Dadas las circunstancias, parece que no sientan muy bien las bromas sobre los efectos adversos de AstraZeneca.

Sanidad aplaza la decisión de administrar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años

La Comisión de Salud Pública ha decidido eliminar del orden del día el debate para administrar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca a personas mayores de 55 años debido a los problemas que se han detectado en algunos países con una de las dosis administradas.

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y después de que países como Austria o Dinamarca hayan suspendido la administración de las dosis de un lote tras detectarse casos graves de salud.

"Estamos esperando las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento por lo ocurrido en algunos países, por lo que hemos decidido quitar del orden del día de la reunión de la Comisión de Salud Pública este punto hasta conocer la decisión de la agencia", informaba la ministra.