Sanidad desentierra el hacha de guerra contra Ayuso y boicotea el fin de las mascarillas en el recreo

Que la quinta ola está más que superada es un hecho irrefutable. Que no sabemos cómo se presentarán las siguientes, también es verídico. Los expertos tratan de adelantarse al comportamiento de la pandemia de coronavirus con el único objetivo de evitar males mayores, como ya hemos podido vivir, lamentablemente, con las olas anteriores. Un trabajo a contrarreloj que se desarrolla a la sombra mientras las comunidades autónomas flexibilizan las restricciones.

No obstante, el leve repunte en la incidencia acumulada y los ingresos en las UCI que hemos podido apreciar en los últimos días, han llevado a que muchas hayan decidido mantener a raya el entusiasmo y hayan querido acogerse a las medidas en vigor, con temor a retirarlas y sufrir una nueva ola. Tal vez sea miedo, tal vez prudencia. Lo que está claro es que los españoles y todas las autoridades sanitarias viven con temor a la llegada de una sexta ola, que esta vez podría ser incluso más complicada por su coincidencia temporal con el virus de la gripe, que podría empeorar aún más los síntomas de la covid-19.

Madrid dice adiós a las mascarillas en los niños durante los recreos y Sanidad replica

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio en los centros educativos de toda la región durante los recreos y en todos los espacios al aire libre desde el próximo 25 de octubre.

Se trata de una medida que ya se ha tomado en otras comunidades autónomas. En Asturias y Aragón, los niños pueden salir al patio sin la mascarilla siempre y cuando sea posible mantener la distancia de seguridad. En el caso de País Vasco, todos los niños de Secundaria vacunados pueden quitárselo, mientras que los más pequeños de Primaria sí están obligados a llevarla consigo.

En el caso de la Comunidad Valenciana, por su parte, se anunció hace varias semanas que la mascarilla en los patios de recreo dejaría de ser obligatoria próximamente. No obstante, y ante el repunte de contagios en la autonomía, las autoridades optaron por posponer la decisión. Cataluña no tiene una fecha concreta marcada en el calendario pero sí tiene en mente tomar esta decisión pronto.





No obstante, el Ministerio de Sanidad ha reaccionado por primera vez cuando Madrid ha anunciado la medida. No lo hizo con otras comunidades pero sí con la autonomía liderada por Isabel Díaz Ayuso. La pugna entre el Gobierno central y el madrileño se viene fraguando desde hace ya muchos meses pero ha ganado mayor fuerza desde que estalló la pandemia de coronavirus.

Sanidad no ha dado un paso atrás, sino más bien todo lo contrario y desde hace meses, ha dejado entrever las ansias de poder, dejando atrás la cogobernanza y las decisiones que se toman, especialmente, en la Comunidad de Madrid. Como decimos, y poco después de que Ayuso anunciara el fin de obligatoriedad de la mascarilla en el recreo, Sanidad ha saltado al ruedo y ha considerado que Madrid no puede decidir "unilateralmente" la retirada de la mascarilla en los patios de los colegios porque la ley establece el uso obligatorio en espacios al aire libre donde no sea posible mantener la distancia de seguridad.

Ha sido inmediatamente después cuando la Comunidad ha querido defender esta decisión tomada desde la región, alegando que la medida solo se cumplirá cuando haya distancia de seguridad entre los niños. Por lo tanto, han defendido, no va en contra de la ley. Una pugna con fecha de inicio pero no con una fecha de fin y que, visto lo visto, lo más probable es que se alargue en el tiempo mientras Ayuso siga al frente de la comunidad.