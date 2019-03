Ruth, una historia de vida y maternidad con mayúsculas

A Ruth le gusta hablar de maternidad, del impacto que supone cuando te enteras que vas a tener un hijo, de los sueños que desencadena, del momento en el que llaman a un padre para que acuda al paritorio porque está apunto de nacer su hijo, de las contracciones que anuncian su llegada y de la sensación indescriptible de cuando sale el bebé y lo ponen encima de la madre “lo revivo una y otra vez porque me encanta”, señala.



Esta norirlandesa de 39 años y aficanda en España desde hace dos décadas ha sido madre dos veces, en el primer embarazo no hubo problema pero el segundo se torció en la semana 20 cuando los médicos del hospital de Torrejón que seguían su caso descubrieron líquido en el lugar que debían ocupar los pulmones de su bebé, 1 caso entre 15.000 que los expertos llegaron a considerar incompatible por la vida.



“Desde el principio a los médicos les dijimos que eramos creyentes, que íbamos a orar por ella y que Dios la iba a sanar y ellos nos miraban quizás un poco raro pero nos daba igual” señala Ruth a COPE.



Tras un traslado al Gregorio Marañón los controles se hicieron semanales y también la posibilidad de tener que operar en este embarazo de alto riesgo y así durante 18 semanas encadenando oraciones con planes para una posible intervención hasta que a un mes del parto y sin mucha explicación por parte de los médicos el líquido desapareció.



“No, decían los médicos, esto no es nada normal que desaparezca el líquido, que en todos los casos que habían visto o bien subía o bien se mantenía estable pero jamás bajaba. Nosotros les volvíamos a explicar que estábamos rezando y ellos nos decían que se notaba”, explica Ruth.



Finalmente, su hija Hannah nació grande y fuerte pero tuvo que pasar un mes en la UCI porque cuatro semanas después del parto los médicos detectaron que sus pulmones y su tórax se seguían encharcando. Incluso en esa situación límite su madre estaba atenta a otras vidas que arrancaban.



“En la misma planta donde estaban los paritorios estaba la UCI donde estaba ingresada mi hija y era muy cerca de donde se anunciaba al padre que fuera al paritorio. Y me emocionaba mucho pensar en esta pareja a punto de traer una nueva vida y es como si me imaginara estar allí” explica.



A los 13 meses Hannah es una niña “con una salud increíble, está andando, superfeliz como una niña feliz incluso a primera hora de la mañana cuando la despierto para ir a la guardería todo el mundo comenta lo sonriente y simpática que es”.



Su vida como dice su madre es una auténtica fiesta. En una entrevista con COPE en un Parque de Alcobendas en el que a veces juegan sus hijos muestra orgullosa y aliviada el voluminoso dossier médico de su hija de más de 50 páginas. En su portada se puede leer lo que la propia Ruth escribió cuando surgieron las complicaciones “Nuestra Princesa Milagro de Dios!”.





El sí a la vida está en marcha, octava movilización nacional en Madrid



Miles de familias como la de Ruth se darán cita en Madrid este domingo en la marcha por la vida convocada a las 12h en Serrano con Ortega y Gasset y hasta la Puerta de Alcalá. Una cita festiva teñida del color verde de la esperanza en forma de globos y de pancartas que agrupan a las 500 organizaciones que promueven la cultura de la vida en España y agrupadas por la Plataforma Sí a la Vida.



Su presidenta Alicia Latorre lo define como “un acto unitario para alzar la voz por los que no la pueden alzar, porque el debate sigue vivo y cada uno tenemos un compromiso personal para hacer que las cosas puedan cambiar”.