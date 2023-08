Rocio Flores, ¿ha heredado el talento musical de su abuela, Rocío Jurado? ¡Su respuesta!

MADRID, 12 (CHANCE)

Tras muchos meses alejada del foco mediático, Rocío Flores reapareció en Marbella para asistir al Starlite. El festival, famoso por atraer a estrellas y celebridades, presentó una doble actuación de Fondo Flamenco y Dany Ocean, cuyos ritmos y melodías cautivaron a los asistentes.

Entre las figuras destacadas presentes en el evento, se encontraban el famoso imitador y humorista Carlos Latre, quien no dejó de arrancar risas entre los presentes con sus característicos personajes, y Sandra García San Juan, reconocida periodista y comunicadora.

Por su parte, Rocío Flores aseguró que ella no ha heredado el talento musical de su legendaria abuela, la inolvidable Rocío Jurado. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, quien ha estado en el centro de la atención mediática, abrió su corazón sobre su relación con la música y sus raíces familiares. "Me las conozco pero no las canto", confesó, admitiendo que a pesar de que se conoce todas las canciones de su abuela, cantar no es lo suyo.