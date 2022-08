Roba un coche y acaba atascado en las escaleras mecánicas del intercambiador de Plaza Elíptica de Madrid

Un conductor de 36 años de edad ha irrumpido en el interior del intercambiador de la Plaza Elíptica de Madrid con un vehículo robado y lo ha encajado en las escaleras mecánicas sin causar heridos, según ha informado a Efe Emergencias Madrid.

Efectivos de Samur-Protección civil han atendido al conductor, que no ha sufrido lesiones, y ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital 12 de Octubre.





Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que realizar laboriosas maniobras para poder sacar el vehículo de las escaleras del intercambiador.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las circunstancias del accidente.





Las redes no han tardado en hacerse eco de esta sorprendente noticia, algunos usuarios bromean con lo sucedido: "Es por el precio de la gasolina o ahí no se puede aparcar" son algunos de los ingeniosos comentarios respondiendo a las sorprendetes imágenes. Algunos comentan "ya es díficil llegar ahí andando, no entiendo como lo ha podido hacer un coche".

Creo que está prohibido subir con el coche en el tren ?? — Laura (@Lau7auri) August 23, 2022