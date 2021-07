Risto Mejide y Laura Escanes hacen saltar todas las alarmas por una vivencia personal: acuden a la Policía

Risto Mejide y Laura Escanes han atravesado una circunstancia que les ha mantenido en vilo. La pareja ha tenido que acudir a la Policía para denunciar un hecho que les podría haber puesto en peligro. En algunos grupos de Instagram, se estaba difundiendo la dirección del domicilio de ambos, siendo un delito que le podría salir muy caro a las personas implicadas.









La pareja de Mejide ha reaccionado a este hecho enfadada y asustada a partes iguales. "bueno, si nos pasa algo ya sabréis por qué". Junto a estas palabras, adjuntaba la captura en la que alguien publicaba sin autorización alguna la dirección de la pareja.

Bueno, si nos pasa algo ya sabréis por qué https://t.co/carNJt5eTs — Laura Escanes (@LauraEscanes) July 28, 2021

Ambos ya han contactado con la Policía y el asunto ya ha pasado a manos de la Justicia. Sin embargo, el miedo que han atravesado seguramente permanece latente y aún tardarán en regresar a su casa mientras tratan de desconectar en Mallorca, pues se encuentran de vacaciones.









"Me parece indignante, a la vez que peligroso, que en algunos grupos de Telegram se esté difundiendo la dirección del domicilio particular de Risto Mejide", escribía un tuitero visiblemente molesto y apoyando a Mejide y Escanes.

Así señaló Risto Mejide a Paz Padilla en 'Todo es verdad' y lanza una advertencia: "Me da igual"

Hace escasos días, Paz Padilla se precipitó a la hora de valorar el programa que sus compañeros iban a realizar y malinterpretó el contenido del programa. "He visto la 'promo'. Quiero pedir disculpas porque se me ha malentendido. Cuando yo recomiendo la biodescodificación, me refiero a las emociones. Interpretarlas, ayudar a entenderlas", rectificó la presentadora de Sálvame después de entender el enfoque que le querían dar desde el formato de Cuatro.

Este martes ha sido la emisión del programa sobre la biodescodificación y tras emitir el vídeo que la presentadora de Sálvame se grabó para dar sus disculpas, Risto añadió, "lo primero que teníamos que hacer era emitir sus disculpas. Ella rectifica o cree que rectifica. Insisto, aquí vamos a estar del lado de la ciencia, sea quien sea el que se ponga al otro lado".

"Sea una presentadora de esta casa o un amigo de alguien de esta mesa. Me da igual. Estamos del lado de la ciencia. Es nuestra responsabilidad", aseguró el publicista.

Así, Mejide, ha demostrado que no se casa con nadie y que no dudará en 'dar un palo' a quien sea, aunque sea de su propio grupo de comunicación.