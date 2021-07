Risto Mejide señala a Paz Padilla en 'Todo es verdad' y lanza una advertencia: "Me da igual"

Esta semana el programa de prime time de las tardes de Cuatro, 'Todo es mentira', ha dado mucho que hablar a raíz de los problemas que han debido afrontar las últimas semanas por culpa de la Covid-19. Su presentador habitual, Risto Mejide, que presenta el programa junto su colaboradora economista, Marta Flich, ha vuelto a saltar a la palestra mediática gracias a su otro programa 'Todo es verdad', por los comentarios que ha realizado sobre una colaborada del mismo grupo para el que él trabaja, Mediaset.





Risto Mejide ha sido noticia hace unos días debido a la enfermedad que nos ha cambiado la vida desde que apareciese en 2019. El presentador de 'Todo es mentira', contrajo el Covid hace dos semanas, por primera vez, aunque el presentador del programa de las tardes ya se había vacunado, y contaba con la pauta completa.

Desde su casa quiso transmitir un mensaje de tranquilidad y agradecimiento a los sanitarios que nos cuidan desde que comenzó la pandemia. "Ahora solo nos queda esperar que no vaya a más, que pase pronto y que la vacuna haga su trabajo. Mientras tanto, por favor, cuidaos mucho. Que nadie se confíe, que el virus sigue aquí, entre nosotros. Aprovecho para deciros que gracias a estar vacunado, los síntomas no son gran cosa. Y por supuesto gracias a nuestra sanidad y a nuestros sanitarios que son lo mejor que tenemos en este país", publicaba.

Peor había sido el escenario en el que se encontraba Marta Flich que tras haber padecido la enfermedad durante la primera ola, ahora debía de volver a afrontarla. Pese a ello, la copresentadora no perdió el humor tras recibir la mala noticia y continuó colaborando con el programa desde su casa. Para ello, con la colaboración de Miguel Lago, desde el programa instalaron una pantalla de televisión para que pudiese realizar su trabajo.

Risto Mejide no se casa con nadie

Mientras Risto acababa de recuperarse de su convalecencia, su programa de la noche anunciaba su siguiente programa en el que tratarían un tema controvertido. De sobra es conocido por todos el carácter de Risto a la hora de afrontar su día a día y su personalidad no la cambia ni aunque de vez en cuando deba arrear alguna coz a algún colaborador del grupo de comunicación para el que trabaja. 'Todo es verdad' tenía preparado el día que se produjo la detención de José Luis Moreno, un programa sobre la pseudociencia, en concreto sobre la biodescodificación.

Hablamos con Joaquim Bosch Barrera, oncólogo del Hospital Doctor Josep Trueta, "no tratar un cáncer no es una alternativa, es una sentencia de muerte"#TodoEsVerdad5Flecha ?? https://t.co/7H2p2Zmekxpic.twitter.com/34OVRzIddU — Todo es verdad (@Todoesverdadtv) July 27, 2021





El problema vino cuando Paz Padilla se precipitó a la hora de valorar el programa que sus compañeros iban a realizar y malinterpretó el contenido del programa. "He visto la 'promo'. Quiero pedir disculpas porque se me ha malentendido. Cuando yo recomiendo la biodescodificación, me refiero a las emociones. Interpretarlas, ayudar a entenderlas", rectificó la presentadora de Sálvame después de entender el enfoque que le querían dar desde el formato de Cuatro.

Este martes ha sido la emisión del programa sobre la biodescodificación y tras emitir el vídeo que la presentadora de Sálvame se grabó para dar sus disculpas, Risto añadió, "lo primero que teníamos que hacer era emitir sus disculpas. Ella rectifica o cree que rectifica. Insisto, aquí vamos a estar del lado de la ciencia, sea quien sea el que se ponga al otro lado".

"Sea una presentadora de esta casa o un amigo de alguien de esta mesa. Me da igual. Estamos del lado de la ciencia. Es nuestra responsabilidad", aseguró el publicista.

Así, Mejide, ha demostrado que no se casa con nadie y que no dudará en 'dar un palo' a quien sea, aunque sea de su propio grupo de comunicación.