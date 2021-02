Revelado el inesperado vínculo entre las Campos y la Princesa Leonor: "Ha compartido..."

Alejandra Rubio, la nieta de María Teresa Campos, reveló en 'Viva la Vida' quién era su compañera de colegio. Y desató la sorpresa entre los colaboradores. Ella compartió institución educativa con la Princesa Leonor mientras estudiaba en Santa María de los Rosales en Aravaca (Madrid) uno de los centros más prestigiosos de nuestro país.

Su madre, Terelu Campos, aprovechó para hablar sobre la nueva vida que tendrá la Princesa de Asturias en Gales. Los Reyes han escogido la UWC Atlantic College. Esta noticia se convirtió en la información 'estrella' en España, pues produjo horas de comentarios y análisis en todos los medios de comunicación del país. También indicó que el hecho de que los monarcas eligieran este centro supuso un revuelo para las familias de los niños, según informa Lecturas. "Ahí estaban los escoltas en las puertas de la clase, en el recreo...", decía la comunicadora.

La nieta de María Teresa Campos cursó desde Infantil hasta Bachillerato en este centro. Allí, compartió patio y comedor con la Princesa Leonor. Ahora, ese revuelo que causó la llegada de la Princesa de Asturias en el colegio de Rubio podría trasladarse a la institución galesa. Centro, por cierto, que ya ha dado la bienvenida a la hija de Felipe VI.

"Estamos encantados de que la princesa se una a nosotros. Será parte de un maravilloso grupo de jóvenes vibrantes que viven y aprenden juntos", escribía en una carta el director del centro, Peter T. Howe.

Tenso rifirrafe entre Carmen Borrego y su sobrina en 'Viva la vida' que hundió la relación: "No me lo esperaba"

La sobrina de Carmen Borrego e hija de Terelu Campos se encuentra muy molesta e incómoda con su tía porque la exclusiva que concedió recientemente la señalaba. Así lo expresaba en el programa de Emma García: "Me han sorprendido las palabras de mi tía, no me esperaba que me mencionara en la entrevista, me ha sentado mal y ella lo sabe, me parece algo innecesario sabiendo cómo soy", decía Alejandra Rubio.

Pero las réplicas no han acabado aquí. Alejandra, lejos de sentirse más cohibida al encontrarse su tía delante, le ha confesado a la presenadora que al ver la exclusiva, llamó muy enfadada a su madre. Según cuentan, tras esa llamada telefónica, Carmen contactó con su sobrina vía Whatsapp pero no quedaría todo cerrado ni solucionado.

"Puedo entender que se haya sentido mal por cómo me comporto a veces, pero las cosas se hablan en privado, no públicamente. Y que diga que es mejor que yo profesionalmente es evidente, no ha descubierto nada nuevo", sentenciaba.