Rescatan a tres pescadores a la deriva a 320 millas de El Hierro

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a tres pescadores que se encontraban a la deriva a bordo de una embarcación neumática a 320 millas (515 km) de la isla de El Hierro, según han informado a Europa Press fuentes del organismo público.

El aviso se produjo sobre las 01.15 horas, cuando el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife recibió una llamada alertando que unos amigos había salido a pescar hace tres días de El Hierro y que creía que se encontraban a la deriva.

Minutos después los controladores marítimos consiguieron contactar con la neumática por teléfono satelitario y sus ocupantes confirmaron que estaban a la deriva y que no pudieron pedir ayuda porque la tecla SOS del teléfono no les funcionaba y no tenían saldo, aunque sí batería y posibilidad de recargar.

A continuación, indicaron que se encontraban a 320 millas náuticas al suroeste de La Restinga, por lo que ya con la posición exacta los controladores buscaron buques en la zona y se pusieron en contacto con ellos.

A las 03.30 horas, descartados otros buques con menos opciones, los controladores contactaron de nuevo con el buque 'Xin An Ning' con destino República Dominicana y se le desvió a la posición de la neumática, a 47 millas de donde se encontraba.

Poco después de las 09.00 horas, el buque informó que había localizado la neumática y que ya había rescatado a las tres personas que iban dentro, que se encontraban en buen estado de salud. Con ellas ya a bordo, prosiguió su viaje al puerto de Río Haina en la República Dominicana.